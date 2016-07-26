Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
Walker & Leisure
電子消費券｜華懋7大商場大抽獎 消費滿$100即可參加 送日產e-POWER新車
1 小時前
#Hashtags
電子消費券第二期電子消費券華懋集團荃灣如心廣場將軍澳翩滙坊日產e-POWER新世代汽車抽獎
電子消費券｜華懋7大商場大抽獎 消費滿$100即可參加 送日產e-POWER新車
news-images
電子消費券｜華懋7大商場大抽獎 消費滿$100即可參加 送日產e-POWER新車

第二期電子消費券即將派發，華懋集團旗下7大商場由10月1日至11月14日期間，舉行「華懋集團商場  消費大抽獎  送您e-POWER新世代汽車」，以指定四個電子消費平台單一消費滿$100或以上即可參加，頭獎幸運兒將獨得逾22萬元的熱賣汽車——「日產e-POWER新世代汽車」，其他精彩禮遇包括尊貴遊艇一日遊、專屬維港空中體驗等，總值超過35萬！

news-images
華懋7大商場大抽獎

第二期電子消費券｜消費愈多 中獎機會愈大

華懋集團旗下7大商場，包括荃灣如心廣場一期及二期、將軍澳翩滙坊、沙田希爾頓中心、沙田好運中心、粉嶺名都商場、上水名都商場，以及屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心，顧客只需於活動期間在上述商場，以八達通、支付寶、微信支付或Tap & Go，單一消費滿$100或以上，連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，於消費交易日起5天內（以商戶機印發票發出日期作計算）登入活動網頁及上載有效電子機印發票，成功批核後，即可參加大抽獎，贏取超過35萬元的精彩禮遇。每單一消費最多可獲20個抽奬機會，消費愈多，中奬機會愈大！

news-images

第二期電子消費券｜獎品總值逾35萬

是次大抽奬的禮品陣容相當吸引，頭三奬特意為得奬者打造本地美滿旅程，滿足一眾熱愛出遊的香港人，其他精彩禮遇包括：如心酒店集團豪華套房住宿、尊貴美容套裝、高級餐飲禮遇、頂級音響產品等！

詳情：https://ccgmallsluckydraw.com

news-images
【頭獎】日產NOTE e-POWER新世代「電氣化」動力汽車 (價值：$229,000) 日產NOTE e-POWER型格簡約，是2021年年度日產旗下銷量最佳的汽車型號，採用「不朽和式未來主義」設計風格，結合即時強勁動力，適合一家大小或三五知己週末來個自駕遊。NOTE e-POWER更配備第二代e-POWER動力，將電氣化動力再進化，反應、操作便捷，駕乘舒適，全面提升，沉穩與霸氣並重。
news-images
【二獎】NextWave Yachting至尊遊艇一日遊連12人海鮮餐 (來回：中環至南丫島) (價值：$28,888) NextWave Yachting專營本地豪華遊艇租賃及水上娛樂活動，獎品連南丫島天虹海鮮酒家12人海鮮盛宴精彩一日遊，與親友由中環啟航，發掘南丫島迷人景點，遠離都市繁囂，一起在海上享受悠閒歡樂時光。
news-images
【三獎】Heliservices 香港島維港之旅 (約18分鐘行程) (價值：$14,400) 得奬者可享受由香港首屈一指的直升機服務公司Heliservices安排的空中體驗，翱翔天際，在空中環繞香港島沿岸，飽覽繁華的維港和港島南區優美景致的海灣沙灘。

相關新聞：

電子消費券第二期｜10月1日發放　八達通/支付寶/Tap＆Go/WeChat Pay HK消費優惠合集（附實用資訊）

電子消費券｜屈臣氏推線上線下同步優惠迎消費券 AlipayHK及八達通卡消費獎賞高達565元

電子消費券｜第二期消費券10月1日派發 各個商場優惠攻略！海港城、時代廣場 消費$5,000送$5,000

電子消費券｜第二期消費券即將派發 商場優惠攻略 Mira Place買$500送$1000、V Walk & V city送iPhone 13 Pro

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/電子消費券｜華懋7大商場大抽獎-消費滿100即可參加-送日產e-power新車-286779
#Hashtags
電子消費券第二期電子消費券華懋集團荃灣如心廣場將軍澳翩滙坊日產e-POWER新世代汽車抽獎

打卡熱點｜萬聖節好去處 台灣人氣插畫「鬼門圖文」登陸旺角T.O.P

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
打卡熱點｜萬聖節好去處 台灣人氣插畫「鬼門圖文」登陸旺角T.O.P
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多