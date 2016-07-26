電子消費券｜華懋7大商場大抽獎 消費滿$100即可參加 送日產e-POWER新車

第二期電子消費券即將派發，華懋集團旗下7大商場由10月1日至11月14日期間，舉行「華懋集團商場 消費大抽獎 送您e-POWER新世代汽車」，以指定四個電子消費平台單一消費滿$100或以上即可參加，頭獎幸運兒將獨得逾22萬元的熱賣汽車——「日產e-POWER新世代汽車」，其他精彩禮遇包括尊貴遊艇一日遊、專屬維港空中體驗等，總值超過35萬！
華懋集團旗下7大商場，包括荃灣如心廣場一期及二期、將軍澳翩滙坊、沙田希爾頓中心、沙田好運中心、粉嶺名都商場、上水名都商場，以及屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心，顧客只需於活動期間在上述商場，以八達通、支付寶、微信支付或Tap & Go，單一消費滿$100或以上，連同相符的正本電子貨幣顧客付款交易存根，於消費交易日起5天內（以商戶機印發票發出日期作計算）登入活動網頁及上載有效電子機印發票，成功批核後，即可參加大抽獎，贏取超過35萬元的精彩禮遇。每單一消費最多可獲20個抽奬機會，消費愈多，中奬機會愈大！
是次大抽奬的禮品陣容相當吸引，頭三奬特意為得奬者打造本地美滿旅程，滿足一眾熱愛出遊的香港人，其他精彩禮遇包括：如心酒店集團豪華套房住宿、尊貴美容套裝、高級餐飲禮遇、頂級音響產品等！
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