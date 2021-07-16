鞋評｜ Puma設計師的童年回憶 休閒X實戰兼備的Court Rider Rugrat
今次於街場實測Court Rider Rugrats，測試當日更落下點微雨。
早前Puma與美國卡通 Rugrats合作，與首對Rider Foam 實戰籃球鞋 Court Rider推出聯名款色，這對配以鮮豔顏色的籃球鞋無論是休閒穿著或上街場比賽，都是不錯的選擇。
Puma Court Rider Rugrats為Puma近期以「Rider」之名首對以運動表現推出的鞋款，過去Puma的Rider系列都是集潮流及運動作主打，今次來到Court Rider更先後和《Rugrats》、《NBA 2K》合作，話題十足。
Court Rider Rugrats是對高包覆鞋款，雖然透氣度有點不足，鞋面保護十分扎實。
Court Rider Rugrats穩定性十足
這雙Court Rider Rugrats外表便充滿玩味，配置的中底Rider Foam於街場出奇的穩定，加上其前足重心較低，於球場上可以有不錯的穩定性。鞋子前掌位置較闊，即使前掌外側有防撞膠加強保護，但要在球場作出急停或轉向動作亦十分順暢，每次跳起落地都十分安心。不過Rider Foam的緩震和反應表現未算很突出，回彈及推進力感覺一般，不過對於快速移動走位的球員而言，Court Rider可為球員提供不錯的支撐。
微雨下實戰不損抓地力
值得一提的是測試當日天氣剛下著微雨，在濕滑的街場Court Rider依然發揮出不錯的抓地力。以Puma字樣組成的鞋底，在不斷的急停變向動作中都可以為球員帶來不錯的抓地力。雖然Court Rider其中足鎖定感只是一般，但對於要求落地穩穩、場上靈活橫移的球員，Court Rider會是個不錯的選擇。
此外談起Court Rider，其設計師Jacob Garcia亦錯在社交平台分享過自己小時候回家後便是看最新一集《Rugrats》、打著《NBA 2K》邊吃Pizza Hut。現在Court Rider已經先後與《Rugrats》、《NBA 2K》合作，其充滿玩味的外表設計居然包含了設計師童年的回憶。
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Court Rider Rugrats售價$990。
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資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/鞋評｜-puma設計師的童年回憶-休閒x實戰兼備的court-rider-rugrat-276818