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韓國Dinotaeng首個海外展
1 小時前
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韓國Dinotaeng首個海外展
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數碼油彩作品《ZEBRA CROSSING》
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數碼油彩作品《The Claw》

來自韓國的插畫家Kim Tae-eun，以巧手繪畫可愛角色短尾矮袋鼠Quokka、橡皮糖熊貓Bobo和棉花糖Marsh聞名，更創立品牌Dinotaeng，於IG擁粉人數達逾26萬，人氣高企。海港城．美術館特別請來Kim Tae-eun舉行海外首個展覽《Quokka in Town！》。並以插畫角色漫遊香港的趣事為題，展場被布置成客機，觀眾與Quokka及其好友搭乘客機，滿心期待，抵埗香港，展現「萌」態。現場更有過百款Dinotaeng主題精品出售，數量有限。

日期/地點：即日起至本月29日(上午11時至晚上10時)
查詢：www.harbourcity.com.hk/

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/韓國dinotaeng首個海外展-280054
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