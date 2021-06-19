Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
Walker & Leisure
響應消費券計劃 新地即推優惠 7月底起場內使$2,000送$200
1 小時前
#Hashtags
新地商場消費券賞上賞電子消費券ThePointbySHKP會員新地12大商場東港城上水廣場北角匯Mikiki將軍澳中心PopWalk天晉滙卓爾廣場錦薈坊荃錦中心life@KCC荃灣新領域廣場屯門寶怡商場
響應消費券計劃 新地即推優惠 7月底起場內使$2,000送$200
news-images
▲政府昨公布電子消費券詳情，新地12大商場即時推出「消費券賞上賞」。
 news-images
▲ The Point by SHKP會員以4大指定電子消費券支付工具，並於參與商場消費滿指定金額，可額外獲贈高達200元購物餐飲贈券。

財爺上周五公布5000元電子消費券安排後，即有多個大型購物商場積極配合，包括新地旗下12大商場乘勢推出「消費券賞上賞」，鼓勵顧客於場內使用電子消費券，即獲回贈高達200元購物餐飲贈券。隨着疫情緩和及暑假黃金檔期將至，新地旗下商場更大手斥資達1,000萬元推出消費獎賞及多項暑期主題推廣活動，務求把握商機力谷人流以刺激銷情。
 

是次「消費券賞上賞」推廣活動，有逾380個商戶及品牌參加，涵蓋時尚服飾、餐飲美饌等。由7月26日至9月30日期間，The Point by SHKP會員先以500分換領優先預留證，前往新地12大商場：東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、life@KCC、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場消費購物，並須選用WeChat Pay HK、支付寶香港、八達通或Tap & Go拍住賞4種指定電子消費券支付工具，才可獲回贈高達200元購物餐飲贈券，兼同時賺取The Point會員積分。

首輪電子消費券將於7月4日起開始接受申請，預計最快8月到手，新地（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮認為，市民、商戶及商場都能受惠於今次政府刺激消費，達至三贏配合，加上疫情回穩及更多市民參與疫苗接種計劃，預料暑假檔期人流將上升10%，營業額升達15%。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/響應消費券計劃-新地即推優惠-7月底起場內使2000送200-272610
#Hashtags
新地商場消費券賞上賞電子消費券ThePointbySHKP會員新地12大商場東港城上水廣場北角匯Mikiki將軍澳中心PopWalk天晉滙卓爾廣場錦薈坊荃錦中心life@KCC荃灣新領域廣場屯門寶怡商場

KAKAO FRIENDS 7月登陸LCX 逾200款香港限定精品+新角色登場

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
KAKAO FRIENDS 7月登陸LCX 逾200款香港限定精品+新角色登場
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多