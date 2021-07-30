領展夥拍環保協進會建蝴蝶園 邊玩邊學蝴蝶保育重要資訊
雖然香港人煙稠密，但在這個石屎森林之中卻有超過200種蝴蝶以此為家。為進一步推動蝴蝶繁殖，秀茂坪商場與慈雲山中心的戶外空間，透過領展「愛．匯聚計劃」所支持的「連繫自然」計劃，在今年初由環保協進會統籌下，轉化成適合蝴蝶棲息的地方，移植逾250棵、近10種蜜源植物，為蝴蝶提供花蜜，建造領展首批蝴蝶園。而今個暑假，秀茂坪商場與慈雲山中心將會一同推出以蝴蝶為題的夏日活動「S.M.P.蝴蝶保衛隊」及「Summer Fun蝴蝶『園』遊會」，讓市民藉遊戲及工作坊體驗，認識保育蝴蝶生態價值的重要性。
秀茂坪商場「S.M.P.蝴蝶保衛隊」之「戶外探險之旅」，設置多個有趣關卡，於玩樂中體驗蝴蝶成長，多角度探索蝴蝶世界。
秀茂坪商場「S.M.P.蝴蝶保衛隊」
3米高3D錯視蝴蝶屋 與1:30巨型蝴蝶打卡合照
秀茂坪商場的「S.M.P.蝴蝶保衛隊」活動，將會從技能、想法及熱誠三方入手，透過「戶外探險之旅」，讓小朋友從障礙賽遊戲中，以靈活技能親身體驗蝴蝶的生長過程，最後與1:30的巨型蝴蝶裝置合照，化身為破繭而出的蝴蝶。另外，位於商場3樓設有3米高3D錯視「喜『閱』蝴蝶屋」，更有逾100隻仿真蝴蝶於煙囪飛舞，非常適合打卡。而於指定星期六，商場特別與環保協進會合辦「蝴蝶生態遊」，安排市民參觀秀茂坪蝴蝶園及大埔鳳園；每個星期六及星期日，亦安排了一連8場與綠腳丫合辦的「蝴蝶繪本工作坊」，讓小朋友透過親子讀書會及繪本工作坊，保持好奇心及培養熱誠，成為真正的蝴蝶保衛隊。
慈雲山中心的「Summer Fun蝴蝶『園』遊會」設有多個遊戲攤位，透過遊戲讓大人小朋友邊玩邊了解蝴蝶知識，輕鬆挑戰贏獎品。
慈雲山中心「Summer Fun蝴蝶『園』遊會」
攤位遊戲輕鬆挑戰贏獎品
慈雲山中心的「Summer Fun蝴蝶『園』遊會」，精心安排了多個遊戲攤位及夏日體驗，只需於商場以電子消費滿200元即可換領5張「夏日遊玩券」，憑遊玩券可參與各種活動，包括「夏日遊戲攤位」及「夏日夾禮物機」，有機會贏取商戶贊助禮物。
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/領展夥拍環保協進會建蝴蝶園-邊玩邊學蝴蝶保育重要資訊-279205