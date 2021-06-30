香港書展｜《兒童樂園》展覽 社長張浚華回顧刊物點滴
香港書展下周三隆重揭幕，將呈獻「文藝廊」三大專題展覽，包括「我們的快樂回憶—兒童樂園」、「不朽巨龍：李小龍傳奇80載」及「從心『書』發」，讓參觀人士回顧細味當年經典及認識多位本地著名心靈勵志作家。
《兒童樂園》是香港歷史中最長壽的兒童讀物，也是香港首份全彩色印刷的兒童書刊，由1953年起陪伴港人成長，最終在40年內共出版逾一千期。1973年，《兒童樂園》時任執行編輯張浚華，從日本引進了漫畫《叮噹》，並稍為修改角色令故事更貼近香港人口味，後來捲起全城熱潮，至今仍然是港人集體回憶的一部分，張浚華可謂獨具慧眼。
如欲重溫兒時感動，回顧《兒童樂園》的精彩故事，歡迎出席今年書展，在「我們的快樂回憶—兒童樂園」展覽區中細味當年點點滴滴，更可參與相關講座，與嘉賓笑談兒時快樂回憶。
當年身為《兒童樂園》社長的張浚華將會出席書展講座，有興趣的讀者可前往香港書展網站(www.hkbookfair.com)了解更多講座最新資訊或預留座位。
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講座名稱
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講者
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日期
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時間
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地點
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紙墨情緣
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張浚華
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18/7（日）
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下午3時至4時30分
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灣仔會展S426-427
* 活動或有更改，詳情以現場公布為準
第31屆香港書展
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日期
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2021年7月14至20日（星期三至星期二）
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時間
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7月14、15日 - 上午10時至晚上10時（一樓及三樓展館）
7月16、17日 - 上午10時至午夜12時（一樓展館）
- 上午10時至晚上11時（三樓展館）
7月18、19日 - 上午10時至晚上10時（一樓及三樓展館）
7月14至19日 - 上午10時至晚上8時（五樓展館）
7月20日 - 上午9時至下午5時
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地點
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香港會議展覽中心
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票價
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成人票：港幣 25 元
小童票：港幣 10 元（適用於小學生/身高1.22米或以下兒童）
*3歲或以下小童及 65 歲或以上長者免費進場
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/香港書展｜《兒童樂園》展覽-社長張浚華回顧刊物點滴-274673