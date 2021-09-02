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黃嘉怡《浮世》展品超越本質
1 小時前
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嚟緊有乜睇展覽黃嘉怡浮世
黃嘉怡《浮世》展品超越本質
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藝術家黃嘉怡(Edith Wong)的個展《浮世》(TYPE OF ART)，以雕塑拼貼方式，展現對日常生活中「負空間」的思考。展品透過倒模，結合水泥、石膏等原材料，與不同的城市廢棄物，如報紙、鞋跟、過期雞蛋、塑膠飯盒，將物件抽離慣性的擺設邏輯，延展不同材質的能動性，在轉換其形態及重組的過程中，呈現過往經常被忽視的細節，藉此挑戰城市境貌的常規。在隨意的幾何形態中，讓參觀者重新發現與體認事物的本質，或其異質。

日期：即日起至9月28日
地點：香港灣仔港灣道2號藝術中心10樓 The Gallery
查詢：gallery.hkas.edu.hk

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/黃嘉怡《浮世》展品超越本質-283985
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