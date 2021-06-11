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黃埔天地《消費獎賞迎夏日》最高可享25%現金券回贈
2021-06-11
黃埔天地《消費獎賞迎夏日》最高可享25%現金券回贈
由明日起至本月27日(每逢週末及假日)，黃埔天地將舉行《消費獎賞迎夏日》，推出指定商戶之現金券回贈優惠，當中包括美食、時裝、潮流飾物、美容，及美甲等商戶，讓大家買得盡情，賺得盡興！
憑黃埔天地最多兩間不同商舖合共消費滿$300或以上發票 (其中一張必須為飲食商戶及每張發票須為$100或以上)，再下載黃埔天地智能電話應用程式並填妥相關資料後，即可免費申請電子版貴賓優惠卡。
黃埔天地貴賓優惠卡會員在推廣期內於最多兩間商舖以電子貨幣合共消費滿指定金額，憑最多兩組即日或前一日之電子貨幣付款存根及對應商戶同日之機印發票(6月11日、18日及25日除外)，即可換領指定商戶現金券。消費滿$300，可獲贈$50指定商戶現金券；消費滿$600，可獲贈指定商戶之 $50 零售商戶現金券及 $50 美容及美甲商戶現金券各1張；消費滿$1,000，可獲贈指定商戶之 $50 美食現金券1張、$50 零售商戶現金券2張，以及 $100 美容及美甲商戶現金券1張。
黃埔天埔現金券指定商戶：
零售：馬莎、眼鏡88、6ixty8ight、sketcher、viva circus、運動家等
食：王家沙、California pizza kitchen、時新、yakiniku kakura、詠藜園等
美容：Ingrid millet Paris
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/黃埔天地《消費獎賞迎夏日》最高可享25現金券回贈-271651