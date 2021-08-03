2021暑假必去必玩商場打卡好去處
「好想去旅行呀！」港人出名熱愛旅遊，無奈疫情持續，復飛之路遙遙無期，留港過暑假有甚麼好去處？今個暑假，各大商場帶來多個必玩熱點，人氣角色LINE FRIENDS打卡之旅、狗狗專屬藝術館、長崎旅行體驗之旅，集齊打卡、遊戲、展覽，讓大家在暑假盡情暢玩！
▲6米高巨型BROWN於東港城舉著彩旗歡迎大家，準備與各位一同巡迴世界。
▲於Mikiki 3.5米高大阪風章魚燒屋台打卡的同時，記得下載手機遊戲程式「AiR」收集限定食材領取美味食譜。
東港城．life@KCC
LINE FRIENDS世界巡迴之旅
11大熱門旅遊景點打卡
適逢今年是LINE FRIENDS 10週年，一眾BROWN & FRIENDS朋友仔登陸東港城及life@KCC，與大家展開一場「LINE FRIENDS世界巡迴之旅」。11個世界熱門旅遊景點更隨BROWN & FRIENDS空運到港，包括逾6米高BROWN、倫敦皇家馬車及炸魚薯條店、5米高荷蘭風車、柏林常見的熱狗店、3米高開羅「獅身SALLY面像」，以及土耳其安卡拉的熱氣球等。
•即日起至2021年9月5日
Mikiki．卓爾廣場．錦薈坊．寶怡商場
LINE FRIENDS環球美食盛典
收集限定食材食譜贏獎品
Mikiki化身大阪及京都，到訪屯門3大商場亦可遊盡澳門、莫斯科及南極。為了令大家有更豐富的玩樂行程，商場特別與MakeItFun攜手把期間限定的「LINE FRIENDS環球美食盛典」主題帶到全新登場的互動手機遊戲「AiR」。只需在旅程期間下載手機遊戲程式「AiR」，掃描場內的二維碼，化身廚神搜羅各款會場限定食材及領取美味食譜，更有機會獲得豐富獎品。
•即日起至2021年9月5日
▲將軍澳中心重現長崎水果巴士站，3米高的巨型蜜瓜公車站，不但吸睛且十分「IGable」！
▲北角匯2期的狗狗互動藝術體驗館內除了平面畫作外，更設多組立體藝術裝置。
將軍澳中心
說走就走的長崎旅遊
隨時奪走雙人來回長崎機票
將軍澳中心特意夥拍日本長崎縣觀光聯盟，將長崎縣最童話夢幻的場景搬到香港，為港人帶來一場「說走就走的長崎旅遊」。長崎之旅打卡熱點包括長崎諫早市高3米的巨型蜜瓜公車站、豪斯登堡4米高荷蘭風車及長崎尾曲貓電車等。活動舉行期間，場內更設有「最高消費賞」，首四名累積消費金額最高者將有機會獲得由HK Express贊助的雙人來回長崎機票一套。
•即日起至2021年9月5日
北角匯
全港首個狗狗現代藝術館
人寵共享藝術體驗
香港不少公眾地方門外總掛著「嚴禁帶寵物內進」的告示，但今個夏天起，逛美術館不再是人類的專利！北角匯聯同擅長繪畫狗狗萌作的美國現代藝術家蜜雪兒．凱克(Michel Keck)舉行亞洲首展《愛犬．美術館》，50隻不同品種的狗狗在Michel的創作下成為了原始抽象畫的主角，作品分佈於商場1至3期的多個專區內；而2期專區更打造成「狗狗互動藝術體驗館」，讓狗狗從視覺、聽覺和觸覺3大感官探索藝術，與主人一起體驗藝術。
•即日起至2021年8月31日
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/2021暑假必去必玩商場打卡好去處-278971