29/6 世界小王子日 限定聯乘精品系列/工作坊/藝術展覽

6月29日是小王子作者Antoine de Saint-Exupéry的誕生日，亦被定為世界小王子日。手作產品平台Whateversmiles獲小王子法國官方授權，將為大家帶來連串聯乘活動及設計好物，一起慶祝小王子日。
Whateversmiles特別聯乘一眾本地手作單位及品牌，設計了多款以小王子為主題的生活用品、飾物，以及咖啡包等，更邀請了童窯陶瓷設計工作室、本土陶藝家 Leo Wong，及PL.LAB合辦工作坊，與小王子陪大家一起過日常生活。
《小王子75週年紀念版盒玩》 星の流浪曲珍藏版套裝 $860一 套(共８款)
盒子以珍藏75週年插畫版本設計，附親筆簽名版畫1張，每款附壓紋星座盤卡片一張及限定紀念印章配重一個。隱藏版為隨機款式。大家可於小王子日(本月29日)在銅鑼灣百德新街53號「Amaz By Lokianno」及旺角信和中心1805室「鬥熊玩具 Fighting Bear」購買珍藏版盒玩(各發售100套)。
G Morning Coffee 小王子尋啡套裝 預售價$498
(包括5包手工咖啡、小索繩袋及手沖壺一個)
與G Morning Coffee推出【小王子尋啡套裝】，打開的那一瞬間，便能會開展一趟屬於自己的奇妙旅程！我們奔向遠方，是為了更好地抵達離愛最近的地方。希望你在過程中，能夠找到你自己，以及屬於你的咖啡。也許找到「我喜歡什麼」，就能有「我是誰」的答案。
CEDAR WORKSHOP木製點字夜燈盒 $380
由心光盲人院暨學校轄下的CEDAR WORKSHOP製作的夜燈盒以雷射切割而成，其中一面是小王子與狐狸的背影，在微黃的燈光影照下，看到小王子正在欣賞最喜愛的日落，而背面更能找到以點字寫成的小王子金句："The thing that is important is the thing that is not seen..."，整個設計充滿心思。
立體熱縮膠手工飾品 $138-418
為由cravis handmade shop繪畫的作品注入靈魂，將平面的熱縮膠品加入立體元素，令簡單的作品更具特色。
另外更有小王子全新系列Whatsapp及Signal sticker 免費下載，用色柔和盡顯小王子溫柔一面，還備有中、英文版本，十分貼心！
下載連結：中文：https://whatsticker.online/p/471810xzHSN3h/HK；英文：https://whatsticker.online/p/471809Do6c6wn/HK。