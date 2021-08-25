ART LIKE 北角半天遊 7大景點逐個捉
疫情持續，出國旅遊遙遙無期，大家開始「捐窿捐罅」尋找香港特色景點美食好去處，不少本地小區亦順應潮流，發展出在地旅遊，滿足港人「旅行癮」！近日北角區內就築起多款嶄新藝術裝置，部分裝置更是Pet-Friendly，配合區內酒店推出的期間限定dogcation套票，今個中秋假期一於出走北角，文青打卡、人寵同樂！
文青慢活歎咖啡 @On The Hill Coffee Bar
Check Point 1
北角．小「嶼」 @北角碼頭
北角．小「嶼」以迷你沙灘為主題，沙灘上有綠植、座椅，躺在沙灘椅，踏著細沙，眺望維港，開展悠閒假期。
Check Point 2
玉兔中秋份外圓 @北角海濱長廊
沿著海濱散步，不遠處會發現中秋應節小裝置。海濱事務委員會為美化北角海傍，精心打造玉兔藝術裝置，帶燈籠及主子打卡絕對「ART LIKE」！
Check Point 3
80後主理台式滋味 @小巷弄
帶大家穿越到台灣「醫肚」！位於北角碼頭附近北角匯2期地下、由兩位80後台迷主理的牛肉麵小店「小巷弄」，自家炮製一系列台式滋味，必吃之選半筋半肉紅燒牛肉麵以80斤牛骨、藥材和蔬果熬成湯底，神還原台式滋味！
Check Point 4
「狗」仰大名《愛犬．美術館》 @北角匯
來到北角匯，當然不能錯過全港首個狗狗專屬現代藝術館《愛犬．美術館》。美術館自開放以來好評如潮，更延長展期至9月30日及免費開放所有展區，50幅狗狗為主題的Pop Art畫作，加上中秋主題佈置，成為人寵瘋狂拍照勝地！
Check Point 5
北角交響樂 @北角海濱公園
北角匯對出的海濱公園現正上演一首當區獨家的《北角交響樂》，寧靜的自然之聲為繁忙的都市生活帶來平靜和安寧的感覺。
Check Point 6
文青慢活歎咖啡 @On The Hill Coffee Bar
聆聽完《北角交響樂》，不妨到附近的精品咖啡店「On The Hill Coffee Bar」，喝一杯Deluxe Dirty，吃一口招牌Tiramisu，望著海濱花園，延續輕鬆心情。
Check Point 7
鬧市中的電車情懷 @春秧街
走進香港唯一供電車穿過行駛的露天傳統市集北角春秧街，小街擠滿攤販和檔口、此起彼落的小販叫賣聲，加上穿插其中的電車與路軌，捉緊時刻在電車駛進春秧街時按下快門，一張渾然天成的「ART LIKE」照完成！
香港維港凱悅尚萃酒店「人寵賞月」dogcation
狗奴必去 香港維港凱悅尚萃酒店「人寵賞月」dogcation
即日起至9月30日，香港維港凱悅尚萃酒店全港獨家推出「人寵酒店賞月藝術假期」套票，內含1晚酒店住宿、狗狗歡迎禮包、《愛犬．美術館》寵物地墊連「萌犬月餅（三文魚味）」等，入住期間可免費進出位於酒店西座3樓的Upper Farm毛孩放電草地，酒店更與北角匯相連，非常方便狗主帶同愛寵共享中秋「ART LIKE」假期！
ART LIKE 北角半天遊 7大景點逐個捉
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/art-like-北角半天遊-7大景點逐個捉-285242