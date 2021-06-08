ASICS X F/CE. X COSTS GEL-FUJI TRABUCO 9 三方聯名創造戶外機能美學多元可能性
ASICS x F/CE. x COSTS GEL-FUJI TRABUCO 9以卡其色為主調。
ASICS 再次與日本戶外機能品牌 F/CE. 及時尚潮流名店 COSTS合作，推出聯名鞋履 ASICS x F/CE. x COSTS GEL-FUJI TRABUCO 9，以 ASICS GEL- FUJI TRABUCO 9 為藍本進行設計，共同探索戶外機能美學可能性。
今次合作系列以卡其色為主調， 結合鞋頭與鞋側橙白色的仿歷史建築結構紋理，展現原始的民族風格，呈現出獨特的視覺效果，令山系機能感倍增。另外，今次採用了少有在 ASICS 鞋款中出現的 GORE-TEX 防水物料，配合擁有快速抽繩設計的鞋帶系統，增強鞋款的戶外實用性。
ASICS x F/CE. x COSTS GEL-FUJI TRABUCO 9 將在 2021 年 6 月 18 日於ASICS K11 MUSEA 專門店有售，售價為$1,290。
ASICS 專門店地址:
九龍 尖沙咀 K11 MUSEA 3 樓 321 號鋪
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資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/asics-x-fce-x-costs-gel-fuji-trabuco-9-三方聯名創造戶外機能美學多元可能性-272445