Chantecaille x 四季酒店 花漾下午茶 感受細緻清新
凡惠顧下午茶，即可獲贈Chantecaille鑽石級系列禮物套裝(價值$1,800)。
炎夏高溫總令人想吃甜點，護膚品牌Chantecaille由今天起與香港四季酒店聯乘，推出限定花漾下午茶，以品牌的科研萃取花卉及草本精華為靈感，製作一系列鹹甜美品，為夏日帶來寫意清新。
Chantecaille的經典鑽石級系列以抗衰老見稱，蘊含豐富海藻植物成分以及紅莓、無咖啡因咖啡萃取，即時緊緻提升、紓緩、修護及潤澤肌膚，重拾緊緻輪廓。香港四季酒店行政餅房主廚陳永雄及團隊，以這些超級食物作靈感製作一系列鹹甜美品，包括無咖啡因榛子蛋糕、紅桑子朱古力泡芙條、刁草煙三文魚伴海帶牛油意大利香草軟包，以及煙鴨伴法式油封鴨腿窩夫配紅桑子果醬等。美味同時充滿細節，例如椰香忌廉球上就加上可食用色素，帶來亮面銀光，模仿鑽石級系列的銀色包裝；紅桑子朱古力泡芙條則內藏紅桑子醬，加上面頭有小巧食用花，帶來淡淡花香配搭微酸的紅桑子，十分適合夏日。
現凡於The Lounge享用二人花漾下午茶，即可獲贈Chantecaille鑽石級系列禮物套裝(價值$1,800)，包括花妍全效卸妝乳(8ml)、五月玫瑰卸妝液(7ml)、 升級版鑽石級精華液+(4ml)、升級版鑽石級眼霜+(3ml)、納米黃金能量緊緻眼部精華(3ml)、鑽石級乳霜+(5ml)、鑽石級面膜(5ml)、Chantecaille$100現金禮券及Chantecaille旗艦店護理首次體驗禮遇。賓客可於The Lounge享用下午茶或於電子商店購買外賣($698)，後者同樣可獲相同禮遇。
香港四季酒店 The Lounge x Chantecaille 花漾下午茶
日期：即日至2021年8月31日
地址：香港金融街8號香港四季酒店大堂
預訂：3196 8882
或電郵dining.hkg@fourseasons.com
價錢：星期一至五 $658
周末或公眾假期 $698
(另加一服務費)
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/chantecaille-x-四季酒店-花漾下午茶-感受細緻清新-274187