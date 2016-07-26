DSE放榜｜就放榜超緊張？多個平台為大家打打氣！應援活動/情緒支援

明天(7月21日)就是2021年香港中學文憑考試(DSE)放榜日子，相信應屆考生都十分緊張、覺得壓力很大，希望與其他人傾訴一下不安情緒，而不少平台設置了應援活動及輔導服務，幫大家解決對未來升學及就業的疑難，為大家打打氣！
恒生—聖雅各福群會青年職學平台—「I am…」應援活動
恒生—聖雅各福群會青年職學平台—「I am…」邀請了人氣YouTuber蛙姐蛙妹擔任「Live放榜支援活動」的直播嘉賓，與大家即時互動，除了分享放榜經歷，更會跟參與現場活動的應屆考生玩遊戲減壓。
「Live放榜支援活動」
日期：7月20日
時間：下午4時至5時30分
網址(Facebook 專頁)：https://www.facebook.com/iamyouthportal
情緒支援熱線及網上輔導服務
另外，不少平台及機構推出情緒支援的熱線或網上輔導服務，與考生們分擔緊張情緒。
學友社放榜輔導熱線
電話：2503 3399(38條熱線）
時間：7月17至26日(7月20日及21日提供兩日一夜通宵服務)
； 8月11至14日；8月17至19日
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」24小時網上輔導平台
Facebook / Instagram / WeChat：hkopenup
SMS：9101 2012
香港青年協會「關心一線」
電話：2777 8899
時間：星期一至六(下午 2時至凌晨 2時)
香港青年協會「uTouch 網上外展輔導服務」
WhatsApp ： 6277 8899
時間：星期一至五(下午2時至凌晨12時)
香港小童群益會「夜貓Online」夜貓會客室網上輔導服務
電郵： nitecat@bgca.org.hk
夜貓會客室 ： http://nitecat.bgca.org.hk/
WhatsApp ： 9726 8159 / 9852 8625
Skype ：
nitecatonline01@hotmail.com.hk
nitecatonline02@hotmail.com.hk
Facebook：nitecatonline01@hotmail.com.hk
時間：
星期一及星期五(下午6時至晚上10時)
星期二及星期六(下午6時至凌晨2時；公眾假期除外)
賽馬會網上青年外展服務「香港明愛連線Teen地」網上輔導服務
電話：25802626 / 93773666
Facebook ： https://www.facebook.com/pg/caritas.infinityteens
時間：星期一至五(上午10時至下午6時)