Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
Walker & Leisure
DSE放榜｜就放榜超緊張？多個平台為大家打打氣！應援活動/情緒支援
2 小時前
#Hashtags
DSE放榜DSE放榜DSE2021應援情緒支援應援活動打氣升學輔導
DSE放榜｜就放榜超緊張？多個平台為大家打打氣！應援活動/情緒支援
news-images
就放榜超緊張？多個平台為大家打打氣！

明天(7月21日)就是2021年香港中學文憑考試(DSE)放榜日子，相信應屆考生都十分緊張、覺得壓力很大，希望與其他人傾訴一下不安情緒，而不少平台設置了應援活動及輔導服務，幫大家解決對未來升學及就業的疑難，為大家打打氣！

恒生—聖雅各福群會青年職學平台—「I am…」應援活動

恒生—聖雅各福群會青年職學平台—「I am…」邀請了人氣YouTuber蛙姐蛙妹擔任「Live放榜支援活動」的直播嘉賓，與大家即時互動，除了分享放榜經歷，更會跟參與現場活動的應屆考生玩遊戲減壓。

「Live放榜支援活動」

日期：7月20日

時間：下午4時至5時30分

網址(Facebook 專頁)：https://www.facebook.com/iamyouthportal

news-images
Live放榜支援活動

情緒支援熱線及網上輔導服務

另外，不少平台及機構推出情緒支援的熱線或網上輔導服務，與考生們分擔緊張情緒。

學友社放榜輔導熱線

電話：2503 3399(38條熱線）

時間：7月17至26日(7月20日及21日提供兩日一夜通宵服務)

； 8月11至14日；8月17至19日

 

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」24小時網上輔導平台

網站： http://www.openup.hk

Facebook / Instagram / WeChat：hkopenup

SMS：9101 2012

 

香港青年協會「關心一線」

電話：2777 8899  

時間：星期一至六(下午 2時至凌晨 2時)

 

香港青年協會「uTouch 網上外展輔導服務」

WhatsApp ： 6277 8899

網上輔導：http://www.utouch.hk/

時間：星期一至五(下午2時至凌晨12時)

 

香港小童群益會「夜貓Online」夜貓會客室網上輔導服務

電郵： nitecat@bgca.org.hk

夜貓會客室 ： http://nitecat.bgca.org.hk/

WhatsApp ： 9726 8159 / 9852 8625

Skype ：

nitecatonline01@hotmail.com.hk

nitecatonline02@hotmail.com.hk

Facebook：nitecatonline01@hotmail.com.hk

時間：

星期一及星期五(下午6時至晚上10時)

星期二及星期六(下午6時至凌晨2時；公眾假期除外)

 

賽馬會網上青年外展服務「香港明愛連線Teen地」網上輔導服務

電話：25802626 / 93773666

電郵：ycsteens@caritassws.org.hk

Facebook ： https://www.facebook.com/pg/caritas.infinityteens

時間：星期一至五(上午10時至下午6時)

news-images
恒生—聖雅各福群會青年職學平台—「I_am…」工作坊
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/dse放榜｜就放榜超緊張？多個平台為大家打打氣！應援活動情緒支援-276624
#Hashtags
DSE放榜DSE放榜DSE2021應援情緒支援應援活動打氣升學輔導
Am730

巨型為食妹現身銅鑼灣SOGO 仲有得意Plastic Thing精品！

DSE放榜｜考生必睇攻略 放榜日期/流程/準備清單/覆核成績安排

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
巨型為食妹現身銅鑼灣SOGO 仲有得意Plastic Thing精品！
Am730
Am730
DSE放榜｜考生必睇攻略 放榜日期/流程/準備清單/覆核成績安排
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多