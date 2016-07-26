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DSE放榜｜考生必睇攻略 放榜日期/流程/準備清單/覆核成績安排
1 小時前
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DSE放榜文憑試覆核成績準備2021DSE
DSE放榜｜考生必睇攻略 放榜日期/流程/準備清單/覆核成績安排
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2021年香港中學文憑考試(DSE)將於明日(7月21日)放榜。

明日(21日)就是DSE放榜的日子，相信各位考生都相當緊張，以下為大家分享幾個小貼士，讓各位考生做定「功課」，準備好迎接放榜時刻。

放榜日期

2021年香港中學文憑考試(DSE)將於明日(7月21日)放榜。

放榜流程

考評局會於放榜當日上午9時，以手機短訊(SMS)向已提供手機號碼的考生發出載有其文憑試(DSE)成績的手機短訊。

而學校考生及自修生則會透過不同方法領取「成績通知書」。

學校考生：按所屬學校的安排領取「成績通知書」。

自修生：亦可於當天早上7時起於「香港中學文憑考試網上服務」查閱成績，而「成績通知書」會以平郵方式寄出，預計將於7月21日收到。

考生收到「成績通知書」後，記得核對所印載的個人資料是否正確，若有疑問應即時向學校查詢，或與考評局公開考試資訊中心(電話：3628 8860)聯絡

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考評局會以手機短訊(SMS)向考生發出載有其文憑試(DSE)成績的手機短訊

考生準備清單

1.身分證正、副本

2.DSE成績表正、副本(於當日即時影印)

3.中四至中六校內成績表正、副本

4.其他學習經歷(OLE)正、副本

5.學生學習概覽(SLP)正、副本

6.金錢(報名費及留位費等)

7.文具

8.學校推薦信(如有)

覆核成績安排

若考生對其成績存有懷疑，可於成績發放後下周一(26日)前提出申請積分覆核或重閱答卷。

學校考生須透過學校遞交申請，而自修生則可自行透過「香港中學文憑考試網上服務」申請，詳情可參閱《考生手冊》。

申請積分覆核後，考評局會即時透過電郵向考生發出繳費單，考生須於指定日期(兩曆日)內繳費。

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2021年香港中學文憑考試(DSE)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/dse放榜｜考生必睇攻略-放榜日期流程準備清單覆核成績安排-276604
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