ELEMENTS圓方推盛夏消費賞 電子消費滿$2,000即享$2,000獎賞

政府推行的電子消費券計劃將於7月4日起接受登記，想消費得盡興同時精明？ELEMENTS圓方即日起至8月15日推出「盛夏消費賞」，顧客於場內以電子消費滿港幣$2,000即可享總值港幣$2,000獎賞，憑指定消費亦可享總值港幣$8,000獎賞。各款ELEMENTS圓方現金券分別適用於場內逾百間人氣商戶，包括全新進駐ELEMENTS圓方的精品香水專門店Parfumerie Trésor - 香氣寶庫，還有Alexander McQueen、BOTTEGA VENETA、Chloé、Giorgio Armani、Salvatore Ferragamo等。
指定消費更可享總值港幣$8,000獎賞
即日起至8月15日，顧客於ELEMENTS圓方以電子貨幣即日單一消費滿港幣$2,000，即可享總值港幣$2,000獎賞，包括港幣$1,000 ELEMENTS圓方餐飲現金券及港幣$1,000商戶禮券；另消費滿港幣$28,000，亦可享總值港幣$8,000獎賞，包括合共港幣$2,200 ELEMENTS圓方指定類別現金券及港幣$5,800商戶禮券。
PREMIERE CINEMAS「週日親子電影場」
買小童戲票免費獲贈成人戲票
另外，即日起場內的PREMIERE CINEMAS亦帶來多套趣味動畫及精彩優惠，凡購買「週日親子電影場」小童戲票一張，即可免費獲贈成人戲票一張，一家大小齊齊投入光影世界。與此同時，PREMIERE CINEMAS現正舉行「anifest動画藝術祭2021」，家長可帶同小朋友欣賞一系列出色動畫，包括獲提名日本電影學院獎最佳動畫的《猶瑟與虎魚們》、法國頂尖動畫團隊製作的《威利—異星大冒險》，以及勇奪金馬獎最佳動畫長片的經典動畫《小倩》。
全港唯一精品香水專門店開幕
親手製作專屬香水酒精搓手液
全新開幕的Parfumerie Trésor - 香氣寶庫是全港唯一的精品香水專門店，獨家引入23個來自世界各地的頂級香水品牌，提供多達350款香氣選擇，不論是來自英國的Ormonde Jayne、來自法國的Jeroboam，抑或是來自意大利的Xerjoff高級香水品牌都應有盡有。為慶祝新店進駐，即日起至7月31日消費滿港幣$1,800即可參加「香水酒精搓手液工作坊」，親手製作獨一無二的香水搓手液。