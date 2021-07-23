GT-II系列35周年 ASICS推元祖鞋款致敬
為慶祝GT-II 誕生35周年，ASICS推元祖鞋款致敬。
1986年，ASICS GEL技術面世，引入後GEL技術於當時大大提高了運動鞋的緩震性，獲得無數跑者廣泛讚譽。同年，GT-II 成為 ASICS 第一款將 GEL 緩震膠技術推向世界的鞋款。
為慶祝GT-II 誕生35周年，ASICS Footwear Developer，Kazuki Toba 以元祖鞋款為藍本，並配合更新，推出2021年版的 GT-II，向傳奇鞋款致敬。今次GT-II重新呈現元祖配色，以白、藍色配搭示人，鞋面設計及鞋身都忠於原版般貼腳。鞋面方面，今個GT-II改以回收物料製成，令鞋款不失可持續性。
GT-II 最令Kazuki Toba喜愛的，便是其腳踝剪裁，「我覺得這是鞋款中最美的部分，所以在我重新設計時，也特別專注於這部份的修改。」GT-II不但擁有傳統線條美，更能走出經典，體現時尚舒適的生活態度。
為慶祝GT-II 誕生35周年，ASICS推元祖鞋款致敬。
GT-II現已於指定ASICS專門店及 ASICS 網上商店有售。
ASICS專門店地址
九龍 尖沙咀K11 MUSEA 3樓321號鋪
香港 太古城道 18 號太古城中心二期地下 018B 號舖
新界 屯順街1號屯門市廣場1期1樓1186&87號
ASICS HK 網上商店 : asics.hk/zh-tw
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/gt-ii系列35周年-asics推元祖鞋款致敬-278247