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KAKAO FRIENDS 7月登陸LCX 逾200款香港限定精品+新角色登場
1 小時前
KAKAO FRIENDS 7月登陸LCX 逾200款香港限定精品+新角色登場
全港首間KAKAO FRIENDS官方授權概念店即將於下月登陸LCX，現場除了會有多款香港限定及韓國直送精品，更有設有多個主題打卡位，新成員「春植」立體公仔亦會同時登場，為大家送上多重驚喜！
概念店將發售逾200款香港限定及人氣韓國直送精品，包括服裝、文具、小電器，以及家居用品等，一應俱全。全店還有由獅子Ryan、桃子Apeach、貓貓Neo、狗仔Frodo、鴨仔Tube 、鼴鼠Jay-G、扮兔子的醃蘿蔔Muzi ，以及小鱷魚Con劃分成不同區域的打卡位，Ryan更帶來新成員 —— 他領養的流浪貓春植，與全港粉絲們初次見面！
同場更有LITTLE KAKAO FRIENDS期間限定精品店 ，Little Ryan會化身成外送速遞員騎上滑板車，為大家送上一系列LITTLE KAKAO FRIENDS主題商品，部分更是香港獨家售賣！
而於下月16日至9月5日期間亦會有「LCX x LITTLE KAKAO FRIENDS 點心GO！」仲夏之旅，LITTLE KAKAO FRIENDS將化身成可口點心造型，包括蛋撻Ryan、壽桃Apeach、菠菜蝦餃皇Con、馳名菠蘿包Jay-G，以及蘿蔔蟹子燒賣Muzi，每款「點心」造型都十分精緻，粉絲不能錯過！
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/kakao-friends-7月登陸lcx-逾200款香港限定精品新角色登場-272470