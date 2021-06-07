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LINE FRIENDS x Green Monday x 如心廣場 召集1000名綠色好友 宣揚環保訊息
2021-06-07
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環保LINELINEFRIENDSGREENMONDAY如心廣場
LINE FRIENDS x Green Monday x 如心廣場 召集1000名綠色好友 宣揚環保訊息
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MAKE EVERY DAY EARTH DAY生態塗鴉承諾牆

為了推動環保及保護地球，LINE FRIENDS夥拍Green Monday成為綠色夥伴， BROWN、CONY，及SALLY化身綠色大使，宣揚「MAKE EVERY DAY EARTH DAY」的環保訊息，一同推動可持續發展的綠色生活。

如心廣場二期設置了「MAKE EVERY DAY EARTH DAY生態塗鴉承諾牆」，綠色大使BROWN、CONY與SALLY還會親身上「牆」，鼓勵大家從日常生活中培養低碳不浪費的好習慣，並誠邀1000名「BROWN & FRIENDS綠色好友」一齊宣揚「MAKE EVERY DAY EARTH DAY」的訊息。

只要於本月13、14及20日的下午2時至晚上8時期間，在「MAKE EVERY DAY EARTH DAY宣誓小站」進行簡單的宣誓，許下「Go Green承諾」，拍照並連同指定的活動標籤公開分享到個人社交媒體，標註3位好友，即可成為官方認證的「BROWN & FRIENDS綠色好友」(每日有250個宣誓名額)。

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MAKE EVERY DAY EARTH DAY宣誓小站

綠色好友可獲得「BROWN & FRIENDS綠色好友認證包」，認證包內有BROWN & FRIENDS「MAKE EVERY DAY EARTH DAY」主題多用途文件夾、證件繩、環保購物、紀念襟章，及購物禮券。

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綠色好友可獲得「BROWN & FRIENDS綠色好友認證包」
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/line-friends-x-green-monday-x-如心廣場-召集1000名綠色好友-宣揚環保訊息-270914
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