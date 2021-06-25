MOST FUN運動電競挑戰站 大玩運動電競 挑戰體能反應

炎夏來臨，加上東京奧運亦快將舉行，大家盡情投入運動熱潮，在舒適的室內亦可鍛練身體。馬鞍山MOSTown新港城中心於6月27日至9月5日期間，將聯乘AME亞洲體育電競專業團隊舉行「MOSTown 運動電競挑戰站」主題活動，提供多項考反應和體能的設施供挑戰，亦有多個以運動為主題的巨型打卡裝置，讓你盡情展現最具活力的一面。
不同運動電競項目 挑戰自我極限
MOSTown新港城中心特別引入4項來自美國的運動電競項目，讓顧客由淺入深去挑戰自我，其中所有顧客都可挑戰的初階遊戲「贏在起跑線」主要考反應度，參加者在起跑器上做起跑預備動作，待聽到開跑聲後便向前起跑，電腦即會顯示起跑的速度。
兩款進階遊戲「運動電競獨木舟」及「360°智能反應訓練架」，則專為恒基商場手機應用程式H．COINS的會員而設，其中約3米高的「360°智能反應訓練架」，是外國新興的趣味健身方法，參加者需以最快速度按下指定數量反應燈，從而考驗敏捷度、體感反應及體能耐力。於香港首度登場的「運動電競獨木舟」遊戲，則讓參加者模擬於維多利亞港自由撐船，並需於最短時間內尋到屬於自己的指定數量旗幟以完成競賽。
贏電子禮券 兼打卡呃Like
顧客於場內以即日電子貨幣單一消費滿150元，即可換領挑戰券，參加高難度的「運動電競籃球」，考驗傳球、運球及射球技巧。參加者可自選不同難易度，先後挑戰傳球和射球兩關，於5分鐘內投球達指定分數便達標，自問身手不凡的你便不要錯過挑戰自己的體能。完成挑戰後，參加者可透過大會網址登入帳號隨時查閱自己的成績及即時十大排行榜。每週成績排名最高頭三名參加者可獲高達1,500元商場電子禮券！大會每日亦設「今日幸運星」，總比賽時間跟當日大會公佈指定時間相同者即可獲200元商場電子禮券。
場內還設有5大巨型打卡裝置，包括2米高「神級拳套沙包」、「粉色網球『牆』」、「零重力舉重」、「灌籃神射手」和「浮誇玩味保齡球」，讓身為打卡達人的你，可輕鬆拍攝動感十足的打卡照。