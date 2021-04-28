New Balance M990VS1 6月18日公開網上抽籤發售

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在波鞋界中，很少會使用「icon」這樣的字，但在New Balance中，沒有一個詞彙比「icon」更準確形容990。今個夏天，New Balance便重新推出M990VS1，將於6月18日公開網上抽籤發售。
990是New Balance中十分受歡迎的系列，當時其元祖型號於1982年首次推出，定價便達到100美元。其高昂價錢全因New Balance堅持以全美國製，其名為990，便代表以1000分為滿分，990就有着幾近滿分的 990分。
於990快近來40周年時，New Balance今個6月帶來限量生產的新作 M990VS1。在今個經典系列中，除了原有設計上，鞋舌印上紅色的NB Logo及Made in USA的標誌，亦帶有各版本的生產日期。除了秉承美製傳統及MCD後跟穩定板設計，設計上用上初代 990弧度輪廓，加上灰調的麂皮配網面物料，帶來全新的M990VS1。
結果於6月23日公佈
今次M990VS1 只作極限量生產，New Balance將透過公開抽籤方式發售，參加者可於2021 年 6 月 18 日中午 12 時至 6 月 21 日晚上11時59分，前往其抽籤網頁登記。抽籤結果將會在6月23日公佈。