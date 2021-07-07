New Balance X Casablanca推「穿在腳上的跑車」
New Balance 與巴黎時裝品牌 Casablanca 的首款聯名鞋履 327 問世後，在時裝潮流界掀起熱潮。今年雙方再度攜手合作，呈獻兩款聯乘版XC-72打嚮頭炮，同時為下半年的XC-72熱潮正式揭開序幕。
XC-72「穿在腳上的跑車」
全新鞋履 XC-72 於 Casablanca 2021 秋冬系列發表短片「Grand Prix」中率先曝光，今次聯名靈感取材於豪華超級跑車，以大膽鮮明地撞色勾勒出俐落線條，令人聯想起在摩納哥蜿蜒道路上一字排開的頂級名車，展現萬種風情。
Casablanca 創意總監 Charaf Tajer 和藝術總監 Steve Grimes 表示：「從一開始設計的時候，我們就稱這款聯名鞋是『穿在腳上的跑車』(Sports Car For Your Feet)，因為看到這雙鞋時，就想起小時候看見的第一部豪華跑車，它確實是台車，卻完全顛覆你對移動駕馭的想像。」
今次聯乘版 XC-72 繼續秉承 Casablanca Tennis Club 那種糅合高雅與復古的獨有氣質，並以白、綠、橙及黃等色系，結合設計團隊嚴選的透氣孔白色皮革鞋身、以及散發奢華氣息的金色鞋帶頭細節，為兩款作品加注入高級設計感，展現引人入勝的高雅復古魅力。
資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/玩樂/new-balance-x-casablanca推「穿在腳上的跑車」-282234