Pokémon夏日運動祭 3大萌爆打卡點登陸荷里活廣場

荷里活廣場將於 7 月 7 日至 8 月 31 日舉辦「Pokémon 夏日運動祭」，商場中庭將化身盛夏道館，皮卡丘、伊布、小火龍、傑尼龜、敲音猴、炎兔兒，及淚眼蜥等人氣寶可夢將與大家一同歡度活力暑假、暢玩一系列鬥智鬥力遊戲。
3 大 Pokémon 打卡位：
Pokémon 盛夏道館
妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、伊布、小火焰猴及草苗龜於道館場外準備就緒！身為寶可夢訓練家的你，會挑選哪一隻寶可夢與您並肩作戰，一同進行各項挑戰？
皮卡丘打氣站
成為寶可夢大師的路途上，有可愛的皮卡丘為您「充電」打氣！粉絲可與皮卡丘一同站在巨型精靈球旁，擺出最萌表情合照，為冒險旅途紀念美好的時刻！
寶可夢頒獎台
各位寶可夢大師可以踏上寶可夢頒奬台，與皮卡丘及波加曼接受大家的祝賀！
POKÉMON AIR 打卡玩樂天地
小朋友可與皮卡丘組成合拍隊伍，齊齊於賽道上盡情放「電」，玩樂之餘亦可拍下你最「電」力十足的活力相片。
寶可夢卡牌珍藏展
逾 500張寶可夢遊戲卡牌將於「寶可夢卡牌珍藏展」展出，包括「噴火龍 VMAX (HR)」、噴火龍爭奪戰各種閃卡、劍盾環境各系列高版本閃卡、銀白戰槍全套、漆黑幽魂全套，以及伊布英雄全套等，讓各位粉絲可以到場欣賞卡牌蘊藏的魅力！
活動期間，荷里活廣場更會定期舉辦「寶可夢集換式卡牌教學班」及於 8 月下旬舉辦「荷里活廣場寶可夢卡牌錦標賽」競逐勝者之位，教學班及比賽詳情將於稍後公佈。
Nintendo Switch 寶可夢電玩遊戲體驗區
遊戲體驗區內除了設有免費試玩的『寶可夢 劍』及『寶可夢 盾』外，還有最新的寶可夢遊戲《New 寶可夢隨樂拍》，每位試玩的玩家都可獲得趣緻皮卡丘打氣紙帽，而每週取得最高分數的10 名玩家，將有機會贏得「《New 寶可夢隨樂拍》眼鏡布」及日本 Pokémon Centre 的「機械皮卡丘自動鉛筆」。
Pokémon 商品店及 Pokémon 精品換領
同場亦特設「Pokémon 商品店」，售賣多款由日本 Pokémon Center直送的精品，包括超過 150 款寶可夢公仔，包括皮卡丘、小火龍、傑尼龜、伊布、超夢，及暴鯉龍等，當中還有40 厘米高的噴火龍公仔霸氣登場，其背部的雙翼設有可動骨架，可以輕易擺出多個帥氣姿勢！商品店內亦會售賣多款可愛又實用的寶可夢精品，包括手機殼、文具、收納袋、寢具、小飾物，及玩具等，更有最新推出的寶可夢集換式卡牌遊戲強化擴充包「伊布英雄」及寶可夢 Nintendo Switch 遊戲軟體！
此外，荷里活廣場更準備了 3 款 Pokémon 精品供大家換領，包括「Pokémon 口罩收納夾」、「Pokémon 縮骨遮」及「Pokémon 手提冷藏袋」，詳情可以留意官方公布。
人氣 Pokémon 見面會
皮卡丘將與波加曼於指定周末現身，為粉絲們製造仲夏驚喜，大家可與心愛Pokémon 角色合照，留下難忘回憶！