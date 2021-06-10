Am730
Am730
Am730
Am730
Lifestyle
Walker & Leisure
SUISSE PROGRAMME滋潤爸爸肌膚抗倦容
2021-06-10
#Hashtags
SUISSE PROGRAMME男士美容父親節禮物
SUISSE PROGRAMME滋潤爸爸肌膚抗倦容
news-images
news-images
延緩衰老乳霜$436 / 30ml，新一代果酸活化抗皺乳霜，有效預防過早衰老，淡化皺紋，增強肌膚抵抗力，抵禦環境及壓力等污染侵害。

 

因家庭、工作壓力，男士面容較易出現衰老問題，倦容比起女士更加嚴重，因此男士要時刻提醒自己保養肌膚的需要。

父親節將至，是時候向爸爸表達愛意。SUISSE PROGRAMME特別為男士研發的皇牌產品活氧細胞生肌昇華露，糅合四大高科技生肌配方，一個簡單步驟即能提供活膚、淨化、保濕、抗敏等多重修護功效，省時快捷，就在今個父親節，為爸爸精心準備一下吧。

產品獨家專利成分生物活力細胞複合元素BCC，能提升肌膚氧份，激活細胞更生，抗敏IRICALMIN活性因子，有效預防剃鬚後的敏感狀況，令肌膚保持乾爽明淨，同時加入Hydrovance及Hydrolite -5等高效鎖水因子，質地清爽不膩，潔面後用上數滴能被肌膚迅速吸收，為肌膚底層注氧充電，擊退暗啞，令膚色均勻有光澤，讓肌膚精神飽滿，煥發年輕活力。

 

 

查詢：www.suisseprogramme.com/

news-images
保濕眼部凝膠$408 / 15ml，能滋潤眼部皮膚，消除疲憊，改善黑眼圈、浮腫及皺紋等問題，抵禦外界侵害及過早衰老的跡象。
 news-images
活性保濕乳霜$436/ 30ml，能收斂毛孔，改善膚質，鎖水控油，阻隔外界侵害，爲肌膚帶來能量及水份，煥發生命力，回復平衡狀態。
news-images
面部清潔凝膠$332 / 150ml，深層潔面，能去除多餘油脂及鬚根內的污垢物。抗菌，減少細菌滋生及痘痘形成，令面部重獲清爽，疲勞盡消。
 news-images
活氧細胞生肌昇華露(男士用) $500/100ml，提供全天候護理，保持皮膚水分充足、減低外在環境對皮膚引致的傷害，可預防刮鬚後的敏感狀況。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/玩樂/suisse-programme滋潤爸爸肌膚抗倦容-271499
#Hashtags
SUISSE PROGRAMME男士美容父親節禮物
Am730

黃埔天地《消費獎賞迎夏日》最高可享25%現金券回贈

著名插畫家James Jarvis設計！ Nike用2萬對回收波鞋 打造環保籃球場

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
黃埔天地《消費獎賞迎夏日》最高可享25%現金券回贈
Am730
Am730
著名插畫家James Jarvis設計！ Nike用2萬對回收波鞋 打造環保籃球場
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多