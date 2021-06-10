SUISSE PROGRAMME滋潤爸爸肌膚抗倦容

因家庭、工作壓力，男士面容較易出現衰老問題，倦容比起女士更加嚴重，因此男士要時刻提醒自己保養肌膚的需要。
父親節將至，是時候向爸爸表達愛意。SUISSE PROGRAMME特別為男士研發的皇牌產品活氧細胞生肌昇華露，糅合四大高科技生肌配方，一個簡單步驟即能提供活膚、淨化、保濕、抗敏等多重修護功效，省時快捷，就在今個父親節，為爸爸精心準備一下吧。
產品獨家專利成分生物活力細胞複合元素BCC，能提升肌膚氧份，激活細胞更生，抗敏IRICALMIN活性因子，有效預防剃鬚後的敏感狀況，令肌膚保持乾爽明淨，同時加入Hydrovance及Hydrolite -5等高效鎖水因子，質地清爽不膩，潔面後用上數滴能被肌膚迅速吸收，為肌膚底層注氧充電，擊退暗啞，令膚色均勻有光澤，讓肌膚精神飽滿，煥發年輕活力。
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