YOHO MALL愛麗絲夢遊仙境奇幻派對 由室內玩到室外

適逢迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》70週年，YOHO MALL特別聯乘迪士尼，於7月10日至8月29日期間為大家帶來《愛麗絲夢遊仙境》奇幻派對，多個經典角色，包括愛麗絲、瘋帽子、白兔先生、妙妙貓、雙胞胎兄弟對對的及對對得、紅心皇后及撲克牌士兵們的大型塑像，將化身十大主題打卡位恭迎大家，與大家一起重溫動畫中的場景，共聚夢幻甜美時光。
「愛麗絲童夢光影仙境之旅」啟程
大家可於YOHO MALL I中庭進入5.5米長「時光仙境隧道」，隧道內佈滿奇形怪狀的時鐘、發光的撲克牌及艷紅迷人的玫瑰，身材矮小又表情呆呆的對對的及對對得雙胞胎兄弟站在隧道分叉點爭論著逃離荒誕的正確出路。
走出隧道，便能看到另一景點「妙妙貓層層疊茶飲魔法」，性格淘氣又神出鬼沒的妙妙貓與特色茶飲裝置，充分體現寫意寧靜。隧道另一旁則由撲克牌士兵們防守著，歡迎大家隨意拍下甜美照片，紀念這個夢幻一刻！
經典場景神還原 與主角探索童夢世界
相信各位對《愛麗絲夢遊仙境》令人難忘的經典一幕「瘋狂茶聚」都有印象，神錯亂的瘋帽子邀請各位出席瘋狂茶聚，齊齊踏進巨型茶杯，成為他的客人，抬頭更可欣賞到夢幻的泡泡飄浮半空。
跟瘋帽子暫別後，可以來到「紅心大『擊』鬥」挑戰場，於3.5米高的巨型紅花下與紅心皇后來個型格甫士大比併。
YOHO MALL亦重現了愛麗絲為追逐白兔先生穿過公園又越過草地，意外地跌進童夢仙境的18呎高「奇幻兔子洞」的一刻，英式茶杯及發光撲克牌於半空中漂浮，尤如進入了意想不到的情景。
戶外「撲克牌士兵兵團紅心長廊」、「瑰麗花園」
走到戶外則有新界商場中最大的YOHO Urban Farm，可以漫步「撲克牌士兵兵團紅心長廊」，通往紅心皇后的「瑰麗花園」，於少女系紅白玫瑰花海打卡牆前與愛麗絲分享奇幻經歷，欣賞從未出現過的奇花異草。
而入夜後，「撲克牌士兵兵團紅心長廊」會化身另一番美景，大家可以穿梭「撲克燈海」，於炫亮浪漫的燈海下與摯愛漫步談心，於3.5米高的紅白撲克牌兵團守護下寫意欣賞燈海，共享動人時光。
《愛麗絲夢遊仙境》期間限定店 限定全新精品
YOHO MALL I 中庭亦設有《愛麗絲夢遊仙境》期間限定店，限定店將發售超過三百款主題精品，其中包括全新限量精品，當中有不少精美實用的商品，包括無線叉電器、Airpods case，及Switch Case等，讓粉絲可以將心愛角色商品帶回家。