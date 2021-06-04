【健康解碼】疫情下院舍老人家營養不足惹關注 恐致肌少症 增死亡風險

新冠肺炎疫情持續年半，普通人也覺得身心俱疲，而疫情期間，院舍大部分時間謝絕家人探訪，加上各種治療及活動，如物理治療、集體遊戲、興趣班等都要停止，長者終日困在數十呎的房間，心理及身體難免受到負面影響。

有資料顯示，2020年資助院舍粗死亡率人數明顯上升。亦有老人科醫生的研究顯示，去年因胃口差，進食少而需要住院的長者，明顯比往年有所增加，長者本身抵抗力就比較弱，如情緒低落、無求生意志，治療更是難上加難。

隨著年齡增長，老人家在營養攝取上會遇到各種難題，老人科專科陳飛醫生表示，部份長者

或因慢性疾病而令胃口轉差，加上味覺及咀嚼能力漸漸退化，另認知障礙及情緒問題， 都令到長者對飲食變得不熱衷，攝取營養方面就會有所不足，假如情況持續，就會令肌肉流失，

造成「肌少症」。他引述研究指出，超過五成私人院舍的老人家有營養不足問題，長者肌肉

更會每10年流失15%，若然不作鍛練及吸收足夠營養，必然會增加跌倒及骨折風險，直接

與死亡率掛鈎。

鍛鍊肌肉 阻止肌肉流失

由於「肌少症」並沒有明顯病徵，老人家未必意識到其嚴重性。陳醫生稱，肌少症的嚴重程度可從日常生活見到：「日常生活中，行路、買餸煮飯及打掃家居都會使用到肌肉，如果力量不足，做家務時就會感到力不從心；又例如在床上或椅子起身雙腳無力並感到困難，意味著雙腿肌肉力量不足。」他補充，當一個人的自我照顧能力下降，就會容易跌倒及自信心低落，日後出現併發症的機會也會較高。

如果老人家要鍛練肌肉力量，該如何入手呢？陳醫生舉例，老人家的運動首要安全，並要注重拉筋及柔靭性，起初應嘗試以靜態及低風險運動為主，簡單如躺在床上，舉高腳指向天花並維持30秒，已能訓練腿部肌肉，減低流失速度。他補充，人體的器官需要保養守護，惟人體肌肉在任何年齡層上都能加以鍛鍊，即使是老人家也能肌肉發達，不要因年紀大就放棄運動的念頭。

補充營養 不能單靠飲食

而導致肌少症的主要因素，相信與「吃」有關，除了因為胃口欠佳及味覺退化等因素外，一些飲食謬誤也是「元凶」之一。陳醫生指出，部份老人家以為不需要攝取太多肉類或蛋白質，惟這是錯誤觀念：「肌肉是人體蛋白質的最大儲備，足夠的蛋白質有助保持肌肉及抵抗力，根據指引，長者的蛋白質攝取量應為每公斤體重1至1.5克，並且要保持飲食均衡，吸收充足維他命D及奧米加3脂肪酸等。」

不過，正如陳醫生所言，老人家胃口及咀嚼能力未如人意，較難透過日常飲食攝取足夠營養。他也認同，假如單靠飲食未如理想，可以透過營養補充品例如營養奶作補充，吸收平日飲食中未能做到多樣化而攝取不到的維他命。研究指含有豐富亮氨酸（Leucine）或奧米加3脂肪酸等營養補充品亦有助增強肌肉及活動能力，逆轉肌少症及衰弱症，保持長者生活質素。至於如何選擇這些營養補充品，他指要視乎長者有沒有其他慢性疾病，並且最好留意會否對肝，腎功能造成影響，建議飲用前先諮詢專業人士意見。



