內視鏡黏膜下剝離術(ESD) 助切除高風險大腸瘜肉不留痕

大腸癌作為本港數一數二的常見癌症，初期並無症狀，當出現排便習慣突變、腹部持續不適、體重無故下降、糞便帶血或黏液等症狀時，可能已屆大腸癌中晚期，一般需要接受外科手術，開刀切除部分腸臟；若癌細胞不幸擴散，更需要進一步接受化療或電療。中大醫院腸胃肝臟科專科醫生許祖紳表示，早期及晚期大腸癌的治療方式存在差異，若能及早透過大腸癌篩檢發現，發病初期可考慮透過「內視鏡黏膜下剝離術（ESD）」，在毋須開刀的情況下將高風險瘜肉切除，特別是一些體積較大、形態上不適宜以一般大腸鏡切除的瘜肉，不但大大減低對身體的創傷，亦可加快病人康復進度。

大腸癌篩查計劃助察早期病患

ESD可用於切除高危瘜肉

許醫生表示，ESD技術由日本發明，最初用作治療早期胃癌，及後技術發展越趨成熟，又延伸至治療其他消化系統的早期癌症。以本港為例，ESD技術主要用作治療早期大腸癌，這與政府推廣大腸癌篩查計劃有關：「由於早期的病變大多局限於大腸黏膜層，未侵蝕至肌肉層及淋巴核，醫生可以根據病人情況，考慮採用創傷性較低的ESD治療。隨著政府積極推行大腸癌篩查計劃，有更多大腸癌患者於較早期階段確診，ESD亦成為早期患者切除高風險瘜肉的一個新選擇。」

創傷性遠低於外科手術

加快術後復原進度

傳統上，大腸癌的治療包括開腹手術及腹腔鏡切除術，兩者均會在腹部留下傷口。許醫生指，ESD作為一種先進的內窺鏡治療術，好處在於毋須開刀：「即便是腹腔鏡微創手術，病人腹部仍會有數厘米的開刀傷口。反觀ESD治療的創傷性十分低，醫生會將一條幼長導管通過肛門置入體內，在瘜肉與其黏膜下層注射藥水，令瘜肉升起，再利用特殊的手術刀，配合內窺鏡，猶如『片皮鴨』般『片走』瘜肉，最後經肛門取出。相比起開腹手術及微創手術需全身麻醉，病人接受ESD時只需監察麻醉，就能夠將整粒瘜肉，連同邊緣及黏膜下的病變組織一併切除，盡量減低有任何殘留病變組織的機會。」許醫生續指，接受ESD治療後，病人一般留院觀察48小時、禁食24小時，確認無任何身體不適後即可出院，除不宜劇烈活動外，日常生活包括飲食可一切如常。由於毋須開刀，病人術後一般不會有痛楚，也毋須服用止痛藥。

特製藥水

助縮短ESD操作時間

然而，每項治療技術背後都有一定風險：「因大腸壁十分薄，手術過程中有一定程度的出血及穿孔風險。現時醫生在確認需要切除的病變範圍後，會在其黏膜下層注射特製的藥水，令瘜肉隆起，就如將一個氣球充氣，然後再利用手術刀逐步切除病變部位及進行黏膜下剝離。」許醫生補充，相比起使用生理鹽水會較易被腸道吸收、手術期間需重複注射，特製藥水令病變範圍隆起的效果更理想，亦可維持較長時間，方便醫生將組織完整切除及縮短手術時間。

50歲或以上屬大腸癌高危族群

鼓勵合資格市民盡快參與篩查計劃

許醫生強調，醫生會因應不同大腸癌患者的情況，決定切除瘜肉的方式，而越早診斷出大腸癌，就有更多的治療選擇，包括ESD治療。許醫生鼓勵市民積極參與大腸癌篩查計劃：「大腸癌形成一般需時20至30年，過去就有研究顯示，50歲或以上是大腸癌病發的高危族群，反映都市人長期飲食不良、缺乏運動、喜好煙酒等習慣，都會大大增加日後患上大腸癌的風險。因此，年屆50歲的合資格市民應盡快參加大腸癌篩查計劃；有家族遺傳病史的市民更應提早10年開始定期接受大腸內窺鏡檢查，以免錯失治療的黃金時機。」