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微創整形 乳癌患者重建自信
21 分前
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乳癌重建乳房微創外科專科假體皮瓣乳腺電療化療標靶治療多發性原位癌
微創整形 乳癌患者重建自信

女性若不幸患上乳癌，除了需要接受漫長的治療之外，亦可能因為腫瘤較大，又或有多個腫瘤而未能保留乳房。如果患者仍須在職場拼搏，或者社交上仍然活躍，期望重建乳房的話，就可考慮利用微創方式切除乳房，令重建效果更佳。

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治療乳癌會在腋下抽取淋巴組織化驗或作切除，微創整形可利用同一傷口，減少留下的疤痕。

 外科專科醫生英偉亮表示，針對未能保留乳房的乳癌患者，現時微創手術可利用位於腋下、處理腋下淋巴的傷口，放入儀器切割乳房組織，再於乳暈邊緣開一個約3厘米的傷口，取出相關組織，保留乳房皮膚，甚至乳頭，「傷口設於乳暈邊緣的好處是，康復後可以好好隱藏，不會影響外觀。」之後便可以放入假體或者皮瓣，重建乳房。

不影響療效

患者或會擔心微創手術方式影響了治療效果，英偉亮便解釋，在手術的發展中已證實沒有問題，「最初期的乳房重建手術並不會保留皮膚，但放入皮瓣或者假體後，形狀變得極不自然；及後發展至保留大部分皮膚，不保留乳頭，這時已證實，一些合適的患者並不影響療效。乳頭是乳腺的一部分，若癌症復發，是有可能在乳頭上出現癌細胞，但我們在適合的患者身上保留乳頭，並跟進20年以上，發現這個風險是十分之微。所以情況容許的話是值得保留的，重建乳房的像真度會高得多。」

病情嚴重未必適合

由於乳房重建康復需時，若病情已屆第三期尾或第四期，便不建議做微創整形，以免阻礙跟進治療例如電療、化療、標靶治療等；另外，如果腫瘤已破壞表層皮膚，不能保留的話，也不適合。相反，多發性原位癌患者則特別合適以這方式重建乳房，英偉亮解釋，「原位癌即零期，不會擴散，但由於屬多發性，腫瘤散布在乳腺不同位置，未能保留乳房。因為這種癌症治愈率相當高，加上毋須跟進治療，所以很適合以微創手術保留皮膚，並重建乳房。」但當然是否重建乳房，患者的意願亦很重要，部分人會有年紀、手術複雜性和費用等的考慮。

效果可亂真

英偉亮分享一些個案，其中一位患者之前因為不同的手術如割盲腸等，在下腹位置有數條手術疤痕，後來患上乳癌，幸好發現得早，可以接受微創整形。英偉亮為患者切除乳房後，再於下腹位置取出脂肪組織作重建乳房之用，而腹部多餘的皮膚連同早前的手術疤痕也一併割掉，事後患者對手術效果相當滿意。英偉亮續指，「部分接受過乳房重建的患者，由於手術效果好，做乳癌篩檢如乳房X光檢查時，護士也分辨不到哪一邊曾做手術不用檢查。」

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英偉亮指現時微創整形發展成熟，除治療效果無異，外觀也可亂真。

微創整形 乳癌患者重建自信

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/癌症/微創整形-乳癌患者重建自信-289516
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