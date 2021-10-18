微創整形 乳癌患者重建自信

女性若不幸患上乳癌，除了需要接受漫長的治療之外，亦可能因為腫瘤較大，又或有多個腫瘤而未能保留乳房。如果患者仍須在職場拼搏，或者社交上仍然活躍，期望重建乳房的話，就可考慮利用微創方式切除乳房，令重建效果更佳。

外科專科醫生英偉亮表示，針對未能保留乳房的乳癌患者，現時微創手術可利用位於腋下、處理腋下淋巴的傷口，放入儀器切割乳房組織，再於乳暈邊緣開一個約3厘米的傷口，取出相關組織，保留乳房皮膚，甚至乳頭，「傷口設於乳暈邊緣的好處是，康復後可以好好隱藏，不會影響外觀。」之後便可以放入假體或者皮瓣，重建乳房。

不影響療效

患者或會擔心微創手術方式影響了治療效果，英偉亮便解釋，在手術的發展中已證實沒有問題，「最初期的乳房重建手術並不會保留皮膚，但放入皮瓣或者假體後，形狀變得極不自然；及後發展至保留大部分皮膚，不保留乳頭，這時已證實，一些合適的患者並不影響療效。乳頭是乳腺的一部分，若癌症復發，是有可能在乳頭上出現癌細胞，但我們在適合的患者身上保留乳頭，並跟進20年以上，發現這個風險是十分之微。所以情況容許的話是值得保留的，重建乳房的像真度會高得多。」

病情嚴重未必適合

由於乳房重建康復需時，若病情已屆第三期尾或第四期，便不建議做微創整形，以免阻礙跟進治療例如電療、化療、標靶治療等；另外，如果腫瘤已破壞表層皮膚，不能保留的話，也不適合。相反，多發性原位癌患者則特別合適以這方式重建乳房，英偉亮解釋，「原位癌即零期，不會擴散，但由於屬多發性，腫瘤散布在乳腺不同位置，未能保留乳房。因為這種癌症治愈率相當高，加上毋須跟進治療，所以很適合以微創手術保留皮膚，並重建乳房。」但當然是否重建乳房，患者的意願亦很重要，部分人會有年紀、手術複雜性和費用等的考慮。

效果可亂真

英偉亮分享一些個案，其中一位患者之前因為不同的手術如割盲腸等，在下腹位置有數條手術疤痕，後來患上乳癌，幸好發現得早，可以接受微創整形。英偉亮為患者切除乳房後，再於下腹位置取出脂肪組織作重建乳房之用，而腹部多餘的皮膚連同早前的手術疤痕也一併割掉，事後患者對手術效果相當滿意。英偉亮續指，「部分接受過乳房重建的患者，由於手術效果好，做乳癌篩檢如乳房X光檢查時，護士也分辨不到哪一邊曾做手術不用檢查。」

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