Am730
Am730
Am730
Am730
Health
癌症
瑞士研究揭癌細胞沉睡伺機復發
2021-06-09
#Hashtags
癌細胞沉睡甦醒復發癌轉移巴塞爾大學自然殺傷細胞細胞因子干擾素γ肝星狀細胞
瑞士研究揭癌細胞沉睡伺機復發
news-images
瑞士一項研究發現，殘餘的癌細胞因為免疫細胞的影響而進入沉睡狀態，當免疫細胞變得不活躍時，沉睡的癌細胞便會甦醒，癌症亦因而「復發」。(互聯網圖片)

治療癌症並不容易，即使已成功治愈，日後也可能會再次復發。瑞士一項研究發現，殘餘的癌細胞因為免疫細胞的影響而進入沉睡狀態，當免疫細胞變得不活躍時，沉睡的癌細胞便會甦醒，癌症亦因而「復發」。若能研發出新療法阻止癌細胞醒來，便能預防癌症復發。

該項由瑞士巴塞爾大學進行的研究，先後使用小鼠和人體組織樣本，以確定腫瘤細胞是如何從乳腺轉移至肝臟，並如何進入休眠狀態及被喚醒。研究發現，負責「催眠」腫瘤細胞的是一種名為「自然殺傷細胞」(NK, natural killer cell)的免疫細胞，它會分泌細胞因子干擾素γ(IFN-γ)，令腫瘤細胞進入休眠狀態。但當肝星狀細胞(the hepatic stellate cell)被活化時，分泌的分子會與NK細胞結合，令其無法增生，腫瘤細胞因此而「甦醒」並開始增生。有關研究已刊載在《Nature》。

研究人員指出，肝星狀細胞被活化的原因有很多，如體內的慢性炎症或持續感染，他們將進一步發掘確切的原因，希望能找出避免癌症復發的有效方法，其中一個方向是針對NK細胞，例如刺激NK細胞增生或有助預防轉移，但需要進行臨床試驗以確定療效及安全性。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/癌症/瑞士研究揭癌細胞沉睡伺機復發-271097
#Hashtags
癌細胞沉睡甦醒復發癌轉移巴塞爾大學自然殺傷細胞細胞因子干擾素γ肝星狀細胞
Am730

標靶失效？ 四藥夾擊EGFR肺癌

溝藥食丨中大指癌童康復者曾用替代補充療法 或有藥療相互作用風險

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
標靶失效？ 四藥夾擊EGFR肺癌
Am730
Am730
溝藥食丨中大指癌童康復者曾用替代補充療法 或有藥療相互作用風險
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多