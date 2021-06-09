瑞士研究揭癌細胞沉睡伺機復發

治療癌症並不容易，即使已成功治愈，日後也可能會再次復發。瑞士一項研究發現，殘餘的癌細胞因為免疫細胞的影響而進入沉睡狀態，當免疫細胞變得不活躍時，沉睡的癌細胞便會甦醒，癌症亦因而「復發」。若能研發出新療法阻止癌細胞醒來，便能預防癌症復發。

該項由瑞士巴塞爾大學進行的研究，先後使用小鼠和人體組織樣本，以確定腫瘤細胞是如何從乳腺轉移至肝臟，並如何進入休眠狀態及被喚醒。研究發現，負責「催眠」腫瘤細胞的是一種名為「自然殺傷細胞」(NK, natural killer cell)的免疫細胞，它會分泌細胞因子干擾素γ(IFN-γ)，令腫瘤細胞進入休眠狀態。但當肝星狀細胞(the hepatic stellate cell)被活化時，分泌的分子會與NK細胞結合，令其無法增生，腫瘤細胞因此而「甦醒」並開始增生。有關研究已刊載在《Nature》。

研究人員指出，肝星狀細胞被活化的原因有很多，如體內的慢性炎症或持續感染，他們將進一步發掘確切的原因，希望能找出避免癌症復發的有效方法，其中一個方向是針對NK細胞，例如刺激NK細胞增生或有助預防轉移，但需要進行臨床試驗以確定療效及安全性。