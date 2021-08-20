癌患照顧者 心理需要勿忽視

根據香港癌症資料統計中心數字，20至64歲癌症新症佔整體發病數字47%，除表示有年輕化趨勢外，亦顯示不少患者家庭的年輕家人成為「夾心年輕癌患照顧者」，既照顧患者、家中長幼，還要應付自己的生活重擔，承受巨大心理壓力，可是卻常被忽略。

癌患照顧者慕兒生於單親家庭，中六畢業時母親乳癌復發，她沒有升學、工作及社交，接管家庭責任，每日照顧媽媽及年幼的弟弟，陪媽媽覆診、打理家務、督促弟弟上學、功課等，弟弟的家長日也要代媽媽出席，將自己成長的需要如選擇繼續學業、決定事業方向、認識異性等全部都擱在一旁，甚至想過母親離世後自己也會自殺。



多重責任中取平衡

香港防癌會榮譽心理學家洪傑美指出，不少照顧者都會將患者和家人放在第一位，而選擇忽略自己的需要，「要強調的是，照顧者想做好照顧工作，首先要學懂照顧自己，如果自己不健康、出現焦慮、休息不足等，便難以照顧家人。因此照顧者要關顧自己的需要，在多重責任中取得平衡。」如有人分擔照顧責任，可大大減低身心負荷。若資源上不容許，照顧者未能同時兼顧事業或學業，也最少要知道自己身心狀態，幾時會「頂唔順」而適時透透氣，如趁患者睡覺或者在空閒時間到街上走一圈，即使短短15分鐘也可以鬆弛一下，亦與外界有連接，不會脫節而覺得自己孤立無援。

學習照顧及溝通技巧

很多人平時都是「被照顧者」，當突然角色轉換，或感束手無策。洪傑美認為他們需要裝備自己，「情緒、思考上要獨立，再學懂一些技巧，才可照顧家人及癌患者，例如帶患者覆診、處理化療後出現的嘔吐、骨痛，甚至為患者注射升白針等。如患者突然感不適，應該找醫生還是call白車，照顧者也要學懂做這些決定。」

溝通是另一個課題，癌患者或會問：我是否會死？我將來死了你們怎算？這些問題難以回答，洪傑美指他們未必是要答案，而是心中有事想傾訴，「這時不妨用問題引導患者講出背後想表達的情緒；同時要懂得患者一些表情、語氣的非語言表達，知道何時要停一停，勿讓患者崩潰。」



尋找支援

洪傑美續指，照顧者除以上種種，還會有兩大壓力，「一是面對家人受病魔折磨，一日比一日辛苦；二是與患者同樣感受死亡威脅，處理這兩種壓力不容易，他們需要一些服務，幫助調節心態，做好照顧角色，自己也能活好每一天。」

香港防癌會——賽馬會「攜手同行」癌症家庭支援計劃除了一對一幫助癌症患者、提供各種支援外，亦會「貼地」協助患者家庭，例如陪診、用於前往覆診的「的士券」、心理支援服務等，同時幫助到照顧者。慕兒參加計劃後情緒得到鬆綁，打消自殺念頭。母親離世後，她找到合適的工作，生活穩定，也可照顧到弟弟。