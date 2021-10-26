重點定位治療 減前列腺癌後遺症

尿頻、夜尿多，但小便時又見困難，有尿意卻無法排清的感覺，相信是不少「登陸」男士的心聲。除了可能是前列腺增生現象，更有可能不幸患上前列腺癌。前列腺癌在男性癌症中排行首三位，雖然腫瘤的進程相對緩慢，但治療後有可能出現尿失禁和性功能障礙，令不少男士卻步。

中文大學醫學院近年引入重點定位治療，透過不同強度的能量如高強度聚焦超聲波(HI-FU)、微波等，治療前列腺腫瘤減少併發症。用HI-FU治療腫瘤，5年以來的成功率接近九成，箇中關鍵是選擇適合的病人，再配合最新的超聲波磁力共振融合技術，令手術變得更為精準。

增加抽針準確度

香港中文大學醫學院外科學系助理教授張源津指出，「磁力共振(MRI)超聲波融合技術至今已成為前列腺癌檢查的國際標準，所有前列腺指數PSA高於4的人，先做MRI檢查才接受抽組織化驗。」

以前沒有融合技術，醫生主要靠自己的經驗及超聲波的影像引導，估計懷疑有前列腺腫瘤的位置抽針。可是，在抽針觸碰前列腺時，前列腺會隨之變形，影響落針的準確度。特別是當前列腺腫瘤體積較小的時候，抽針過程便有可能出現誤差。後來發展出將MRI及超聲波兩者影像融合技術，讓醫生更準確知道前列腺腫瘤的位置，不但增加抽針的準確度，更提高之後手術治療的成功率，增加病人存活機會。

外在能量作治療

張源津表示，「有了先進而成熟的檢查技術，醫學界致力研究在控制癌症的同時，如何能減少治療帶來的後遺症。近年醫學界提倡重點定位治療(Focal therapy)，用外在的能量，包括熱能、冷凍、HI-FU治療腫瘤，無論用哪種治療，都必須確定腫瘤的位置，即代表要用融合技術協助。至於選用哪種能量，要視乎腫瘤的大小和位置等。」

在香港，目前中文大學醫學院較早引入重點定位治療，常用的能量是用HI-FU治療癌腫瘤，另外也會以研究形式用微波治療，邀請合適的病人參與研究。

減失禁性功能障礙

張源津稱，「過往的研究指出，HI-FU的5年治療成功率接近九成，真正做到癌症控制，減低併發症，即使真的復發，也可考慮傳統手術方法。」最重要是術後後遺症極少，由於尿控要靠在前列腺末端的括約肌，發放能量時可避免破壞括約肌，將失禁的風險減至最低。而且局部治療只在某一位置進行，大大減少如負責性功能的神經線受損的風險。

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