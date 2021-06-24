阿基諾三世病逝丨心臟衰竭致命 5年死亡率高達50%

菲律賓前總統阿基諾三世因心臟衰竭病逝，終年61歲。報道指他於2019年患病，亦曾接受5個月透析治療，並且最近才接受心臟手術。說起阿基諾三世，最受爭議的是2010至16年出 任總統期間，發生馬尼拉人質事件，他當時接受訪問時面露笑容惹來批評，及後他指稱自己任何時候都面帶笑容，包括憤怒的時候。未知他有心臟衰竭時，又有沒有微笑呢？

比癌症致命的心臟衰竭

有研究指心臟衰竭5年死亡率高達50％，比癌症更致命。所謂心臟衰竭，是指心臟不能正常、有力地泵血，導致身體缺乏氧氣和營養去執行正常機能。心臟衰竭有兩種主要類型，第一種是「無力的泵」當心肌力量減弱時，心肌變得肥厚鬆散。第二種是「硬化的泵」指心肌僵硬導致其不能在兩次心跳間期舒張時，泵會變得硬化，令心臟跳動時無法充盈血液。

男性、三高為風險因素

不論男女都有患心臟衰竭風險，然而有研究指男性發病年齡可早女性10年，且死亡率較女性高。如有高血壓，心臟衰竭發病率高1倍；肥胖和糖尿病造成心臟衰竭死亡率也高。此外，患有心肌炎、睡眠呼吸窒息症、心律不正、甲狀腺功能亢進症也是風險因素。

心臟衰竭的徵兆

日常生活覺得胸悶氣喘；

平臥時覺得呼吸困難，半夜會被憋醒，覺得胸悶氣喘；

經常咳嗽，平臥時尤甚，咳淡粉紅色的泡沫狀的痰；

覺得心跳加速不會減慢；

走一陣必須停下來休息；

整日覺得疲倦，頭昏眼花；

食慾減退，經常有飽腹感，不想進食。

心臟衰竭沒法逆轉，如何緩慢惡化？

嚴格控制體重、血糖和血壓；

運動習慣強化機能；

戒煙酒；

低鹽飲食；

適當紓壓；

有需要時可進行冠狀動脈搭橋、瓣膜修復或置換手術，甚至植入心臟起搏器；

嚴重情況每進行心臟移植手術。

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