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電子消費券丨可唔可以用來睇醫生？
20 小時前
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電子消費券丨可唔可以用來睇醫生？
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電子消費券丨可唔可以用來睇醫生？

政府電子消費券計劃今日起正式至2021年8月14日接受登記，大家若在7月4至17日期間申請，第一期2,000港元消費券就於最快8月1日派發；若在7月18日至8月14日申請，第一期消費券則改於9月1日發放。坊間有市民或有疑問，到底5,000港元電子消費券能否用作醫療用途呢？本文為大家簡單解答。

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部分私家醫生接受八達通付款，自然可以使用電子消費券。

1) 電子消費券可否用於公立醫院？
不能。電子消費券不可用於醫院管理局轄下的公營醫療機構，包括公立醫院、社區診所等。

2) 電子消費券可否用來睇私家醫生？
可以。例如接受八達通、Alipay HK支付寶香港或WeChat Pay HK微信支付香港的私家診所，均可以在付款時選擇以電子消費券支付診金。

3) 電子消費券可否用來做身體檢查？
可以。例如以Tap & Go登記政府消費券，可於HKT旗下drgo享有低至43折的消費優惠。drgo跟不同私營醫療機構合作，如寶血醫院、港怡醫院等，推出如身體檢查、眼科檢查、中醫治療等計劃優惠。

網址：https://www.drgo.com.hk/consumption-voucher-scheme-2021-chinese/

此外，有醫療集團的網上商店接受上述電子支付，如港人常用卓健醫療的卓健eShop，也符合使用電子消費券進行付款。卓健eShop提供簽證體檢、新冠疫苗抗體測試、子宮頸癌疫苗等服務，也有中醫時令人參三伏天灸療法和各式醫療儀器、保健品發售。

網址：https://shop.qhms.com/zh/

4) 電子消費券可否用來買醫療保險？
不能。電子消費券不可用作購買包括任何保險等金融產品或服務。

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以Tap & Go登記政府消費券，可於HKT旗下drgo享有低至43折的消費優惠。
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卓健醫療的卓健eShop接受AliPay HK、WeChat Pay HK和八達通作網上支付，因此也接受電子消費券。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/癌症/電子消費券丨可唔可以用來睇醫生？-274368
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