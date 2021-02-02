鼻咽癌無「疫苗」？

新式抽血篩查有助及早發現

鼻咽癌是其中一種香港常見的癌病殺手，由於鼻咽癌初期病徵與一般傷風感冒十分相似，故很容易被忽略，到了病情漸趨嚴重，經診斷後很多時已屬中晚期。耳鼻喉專科周佐治醫生提醒，市民如果出現疑似鼻咽癌病徵超過兩星期，就應主動求醫；或自覺是高危一族，則應定期進行篩查。如能及早發現病情，早期鼻咽癌的治癒率可高逾九成。

耳鼻喉專科周佐治醫生指出，早期鼻咽癌常見病徵包括：流鼻血或痰帶血絲、頸部出現腫塊、耳鳴或單邊聽力減退等。雖然流鼻血不一定代表患癌，但也絕對不容小覷；頸部的腫塊往往會被誤以為是「痰火核」而被忽略；至於聽力減退，很多人也未必會即時聯想到與鼻咽癌有關，或會誤以為是中耳或內耳的疾病……以上的病徵容易與傷風感冒混淆，往往令患者錯過早期診斷和最佳的治療時機。周醫生解釋，當頸部的腫塊由小變大、能被觸摸或看到，就有機會代表鼻咽癌已開始轉移；當癌細胞向外擴散，則代表鼻咽癌屬中、晚期了。

誰是鼻咽癌高危人士？20至44歲男士注意！

有別於不少主要在老年期發病的癌症，鼻咽癌在20至44歲的年輕至中年男性中頗為常見。此時正是男士在發展事業、建立家庭、守護愛人和子女的黃金年齡。事實上，男女均有機會患上鼻咽癌，當中比例約為3比1。即使男性個案數量較多，但女性患上鼻咽癌的機會同樣不容低估。



有吸煙習慣、家族病史和愛吃醃製食物的人，同屬鼻咽癌高危一族。如直系親屬曾罹患鼻咽癌，其患鼻咽癌的風險比一般人高出五至十倍。因此以上人群，都應該自覺定期進行篩查，以確認健康狀況。

認識檢查和篩查

若醫生認為有需要，會先用鼻內窺鏡檢查鼻咽，若懷疑組織異常，就會將其抽取並送到化驗所化驗，然後從病理報告分析患者是否確診鼻咽癌。此診斷手法能準確地判別出高達九成的鼻咽癌，至於其餘部分，有機會是因早期腫瘤體積較小或生長在粘膜層底下而未被發現。隨著醫學科技越趨先進，簡單、快速的鼻咽癌篩查變得可行，現在市民可在常規體檢時透過抽血進行篩查。若篩查結果為陽性，患者應提高警覺並向耳鼻喉專科醫生求診，即使不幸確診亦能爭取在患病早期接受治療。

新式早期鼻咽癌篩查準確度高達97%

「篩查最簡單是驗血，傳統『血清學測試』和『EB病毒DNA定量測試』只針對EB病毒本身，並沒有分辨出與鼻咽癌相關的獨有特徵，所以測試存在一定假陽性，容易觸發患者的焦慮與不安；而新式「早期鼻咽癌篩查」則專注於檢測血液中帶有鼻咽癌特徵的基因，其出現假陽性的機率低至0.7%，靈敏度更高達97%。」此方法安全、無副作用且準確度高，能大大減低健康的市民因假陽性結果而焦慮不安，更有機會從中省卻進行額外檢查如磁力共振等的費用和時間。



周醫生總結，雖然目前鼻咽癌尚未有疫苗作預防，但戒煙酒和減少進食醃製食物，都是減低患上鼻咽癌風險的方法。如市民屬於高危群組，建議定期見醫生並安排驗血篩查；這樣，即使確診也能及時安排治療，有助提高治癒率或存活率，繼續活出健康精彩人生。