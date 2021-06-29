癌症
5類助眠食物幫你瞓好啲
2021-06-29
5類助眠食物幫你瞓好啲
過去本地研究發現，多達七成人曾經或正受失眠問題困擾，夜不安睡有多種原因，可能是情緒精神病患所致，亦可能是痛症等疾病所致，有時也可能與藥物有關。但大部分失眠都屬原發性失眠。除了向醫求助外，也可以多吃以下5類有助睡眠的食物，看看能否帶來幫助。
這5類「助眠」食物包括：
1. 果仁類：杏仁、開心果、腰果、亞麻籽、黑芝麻、花生、南瓜籽、葵花子等
2. 奶製品類：芝士及牛奶等
3. 肉類：豬後腿肉、雞里肌、火雞肉等
4. 魚貝類：三文魚、日本花鱸、真鯛、白帶魚等
5. 豆類：紅豆、大紅豆、青仁黑豆、黃豆等
這些食物可以提供身體所需的色胺酸。這種元素經一連串反應合成為血清素，有助安定神經、讓人容易入眠。人體不能自行製造色胺酸，需要由飲食中補充。如果你持續失眠，並影響到日常生活，就宜盡早求醫，找出原因再作適當處理。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/癌症/5類助眠食物幫你瞓好啲-273765