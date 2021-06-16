《CyberPunk 2077》PS4數位版重新上架

矚目大作《CyberPunk 2077》去年12月推出後，發現遊戲內容未如預期，加上有很多bug，其中以家用機版的圖像問題尤為嚴重，導致PlayStation Store方面宣布將數位版遊戲下架。事隔半年經過廠方復修後，CD PROJEKT RED宣布遊戲重新在PlayStation Store上架，而且已購買遊戲的玩家將可獲於預定今年下半年推出的PS5升級，毋須額外購買。

去年12月不少玩家投訴《CyberPunk 2077》質素差，當時CD PROJEKT RED就叫不滿的用戶去退款，爆發「關公」災難，最終導致PlayStation Store決定將數位版遊戲下架。今次重新上架，雖然已對遊戲進行大幅修正和改善，不過廠方表示如果在PS4主機上玩可能仍會發生效能問題，故建議玩家最好在PS4 Pro或PS5上遊玩。由於PS5對下兼容PS4遊戲，所以還可以玩《CyberPunk 2077》的。