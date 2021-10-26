一吋感光 Sony Xperia Pro-I今開訂

Sony推出全新Xperia Pro-I，其24mm焦距、f/2.0與f/4.0雙光圈主鏡，搭載跟口袋相機RX100 VII同款的1吋Exmor RS感光元件，提供315點相位自動對焦，配合BIONZ X for mobile影像引擎，支援RAW 12-bit拍攝和20fps連拍。手機採用後置12MP像素、ZEISS T*鍍膜的三鏡頭組合，具備16mm超廣角、50mm遠攝和3D iToF感應器，手機支援實時追焦4K@120fps攝錄。

採用6.5吋120Hz畫面更新率4K OLED挖孔屏、搭載高通S888 5G晶片、12GB+512GB儲存、可插1TB SDXC記憶卡，以及30分鐘快充一半電量4,500mAh電池的Xperia Pro-I，售12,999港元，今日開訂，12月上市。查詢：2833 5129

一吋感光 Sony Xperia Pro-I今開訂