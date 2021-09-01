一碰投屏 HUAWEI MateView 4K+大視界

手機業務受阻，華為轉戰IT產品研發。香港官方宣布引入，已於中、德上市的旗艦級HUAWEI MateView，4K+解析度支援「一碰投屏」，將華為手機畫面投影至屏幕使用，加上Smart Bar單指觸控設定，操作更直覺。

94%屏佔比 內藏雙全頻喇叭

HUAWEI MateView設計簡約，皓月銀鋁合金機身，採用分離式升降結構，其不銹鋼轉軸容許單指調校屏幕升降和仰俯角度。屏幕底部備有Smart Bar輕觸式操作，如單指滑動調校音量、雙指滑動切換輸入源等，相當方便。屏幕採用28.2吋3:2比例，解像度達3,840x2,560的4K+級數，提供幾近無邊的94%屏佔比。產品對應98% DCI-P3電影級色域與∆E＜2原色校準，適合創作人士使用。MateView還支援華為手機的「一碰投屏」功能，將手機輕觸底座感應器，即可將畫面投影至屏幕使用；支架還內藏雙5W前置全頻喇叭，兼有雙降噪麥克風陣列，收音距離可遠達4米，方便娛樂和視像會議需要。



同場加映：

MateView GT一體式soundbar

華為同場也為遊戲玩家推出MateView GT曲面屏，採用34吋1,500R曲率設計、對應21:9比例、165Hz更新率、4,000:1對比度與Ultra-wide QHD解析度。

針對電競需要，屏幕設有暗階增強模式和準星協助工具，前者可增強暗位細節，後者提供瞄準鏡，玩槍game便可快速制敵。屏幕底座跟soundbar相連，備有RGB觸控條，除提供氣氛燈效外，還可手指滑動調校音量，相當方便。

HUAWEI MateView與MateView GT分別售5,688港元及4,488港元，本月上旬上市。

查詢：8128 8810