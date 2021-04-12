一鍵瞬間寧靜 Bose QuietComfort 45消噪耳機

Bose推出新一代頭帶式消噪耳機QuietComfort 45，作為2017年上市QuietComfort 35 II的後繼機種。耳機沿用QuietComfort系列高辨識度設計，啞光外殼質感設計，提供霧白與黑色雙色選擇；而全新無褶皺柔軟物料，能輕鬆折疊收納在充電盒內。

Bose QuietComfort 45僅提供消噪與通透兩種模式，前者耳罩內外置麥克風搭載的獨有電子晶片可以感應、評估並針對更多在辦公環境或咖啡店中常見的中頻雜訊發出相反聲音訊號，以自家消噪技術讓環境雜音在毫秒間消除，享受零打擾體驗。後者AWARE Mode通透模式下，用家毋須摘下耳機，仍可自然收聽周圍聲音。

針對免提通話，耳機備有一個產生波束成形訊號的麥克風陣列，負責接收用家聲音，另一產生抑制訊號的麥克風陣列，則減弱並阻隔周邊雜音，讓通話更清晰流暢。

提供24小時長續航力、支援快充15分鐘使用3小時的Bose QuietComfort 45，售2,499港元，現已上市。