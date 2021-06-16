三鏡頭 四焦距 值得擁有 萬元新寵 Sony Xperia 1 III

Sony手機向來予人昂貴感覺，但老實講Sony的手機攝力，可說是業界數一數二最接近相機質素。昨日官方舉行發布會，正式引進年度旗艦作Xperia 1 III，並廣邀傳媒率先試玩。小編初聞新機開價上萬元，心諗：「有無人會買？」然而拎上手試玩其首創雙焦距可變遠攝鏡後，要改為：「鍾意抓拍的話，呢部你值得擁有！」



新機延續系列「α級攝力」，其後置三枚蔡司鏡頭有著ZEISS optics校準技術，並於表面加上ZEISS T*鍍膜來減少光線折射，又提供模仿專業相機操控介面的Photography Pro功能。來到今代鏡頭構造大升級，三枚分別24、70和16毫米焦距的12MP像素鏡頭，除了24毫米主鏡和16毫米廣角鏡的規格大致不變外，遠攝鏡頭換成首創Dual-PD影像感測器，能夠在70和105毫米快速切換的變焦設計。官方指為了維持手機的輕薄設計，又不想額外加設鏡頭的前提下，將遠攝鏡頭內的鏡片改為一組固定、兩組靠驅動器精準移動的橫向鏡片陣列方式，最後於前端採用稜鏡的「潛望鏡」構造而成。再配合ToF飛時測距和首載BIONZ X影像處理器，令新機擁有20fps高速連拍以及全焦距實時追蹤，支援4K HDR 120fps攝錄和RAW檔拍攝。現場試玩拍片，途中就算不斷改變焦距，鏡頭仍能一直靈敏瞄準目標，兼實時眼睛追焦，反應犀利！

新機另一亮點，在於6.5吋21:9 CinemaWide 4K HDR OLED屏幕，更新至120Hz高畫面更新率，並用上最強Gorilla Glass Victus強化玻璃，受惠於X1 for mobile引擎與BRAVIA HDR remastering技術，睇片呈現更豔麗自然的色彩，還新增Creator Mode模擬戲院還原影畫味道。加上對應Dolby Atmos雙前置喇叭增大40%音箱面積，音色較上代明顯洪亮。小編試玩賽車game，發現其240Hz移動模糊抑制技術，大幅減低動態畫面的模糊問題，加埋L-γ提升器調整光暗細節，睇得一清二楚。符合IP68防水防塵、搭載高通S888 5G晶片、支援30分鐘快充50%的4,500mAh電池的Xperia 1 III，提供12GB+512GB和12GB+256GB兩種版本選擇，各售9,999港元與9,299港元，分別於本月下旬及9月初上市。

查詢：2833 5129