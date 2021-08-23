不止賣滑鼠 Logitech趕上網絡電競直播風潮

在後疫情年代，「宅消費」繼續支撐起環球經濟步伐。迎接創業40周年，作為鍵盤和滑鼠的代名詞，Logitech從生產遊戲周邊，走過2013年PC市場飽和的低潮，到疫情催化網絡娛樂及商務視訊的生態發展，轉危為機。Logitech港澳區總經理施前江Aries直言，能夠搭上這趟「順風車」，是因為企業及早轉型，才能從「宅經濟」得益。



成立Streamers & Creators

布局網上娛樂

疫情下人員流動停滯，大眾轉攻網絡世界活動。年初Valve曾宣布，旗下Steam的每月活躍用戶已有逾1.2億人，網絡尋求娛樂已是新常態。Aries表示Logitech不滿足於守成，是基於企業經歷過被PC市場飽和拖累銷量的艱難時刻，深明多元化產業的重要，才會放眼遊戲相關事業，「電子競技帶動如網上評述、網上競賽平台與遊玩直播等發展，我們先於2018年收購直播周邊名牌Blue Microphones，再於前年下旬對直播工具服務Streamlabs與網上比賽建立平台CHALLONGE!進行併購，品牌更成立Streamers & Creators部門，將Logitech產品整合至以上服務，構成完整的網上娛樂生態圈。」

隨著直播愈趨盛行，直播主對可持續收入模式的需求亦提升，Streamlabs最近宣布推出全新Streamlabs Creator Subscription打賞工具，在不收取任何分成的前提下，讓節目創作者決定為粉絲提供怎樣的訂閱計劃和收費，除了支援在Twitch、YouTube、Facebook或TikTok串流播放外，也能將打賞系統直接整合至上述任何平台。未來Streamlabs也會新增排行榜和徽章獎賞系統，鼓勵粉絲踴躍貢獻。根據Logitech最新財報，公司銷售額逾50億美元，毛利率達到創紀錄的44.8%，同期公司價值也大增18倍，成績斐然。

商務視訊平台成全球第一

商務人員往來在疫情下幾近停擺，為維持企業生產力，低成本的視像會議配套更形重要。Aries解釋，「過去商用視訊需要高成本專線服務，然而Logitech的雲端視訊技術為企業大幅減低成本，如最新Rally Bar系列適合中小企使用，加上兼容Zooms與Teams，令視像會議更加普及。」Logitech委託市場調查機構Synergy Research，本月初宣布其視像會議解決方案成為全球第一，單是今年首季，Logitech的視訊系統裝置總銷量，已佔全球過半。

綠色企業 減少碳足跡

近年不少IT企業關注全球暖化問題，Logitech也不例外。Aries續說，「我們支持《巴黎協定》，通過可持續性的產品設計，積極創造一個更環保的世界。」在過去3年裡，Logitech的鍵盤和滑鼠產品線，陸續轉用消費後可回收塑料(PCR)製造。他指出自PCR計劃啟動以來，估計待明年年底，企業將付運超過5,000萬件用PCR製成的產品。「如果只看鍵盤和滑鼠，我們每年減少使用約7,100噸原始塑料和11,000噸碳排放。」Aries補充。