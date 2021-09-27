中小企拍檔 遙距辦公HP Pavilion Aero 13與Smart Tank 790

為配合流動工作新常態，HP推出具備2.5K 16:10比例、淨重低於1公斤極致輕巧的HP Pavilion Aero 13；同時也為中小企推出全新HP Smart Tank 790智醒供墨系統多合一打印機，廠方稱一套墨水可打印多達8,000頁彩色或6,000頁黑白文件，足夠日常打印及文件處理需要，提供低成本、高印量的高性價比打印方案。

HP Pavilion Aero 13 羽量級僅重950克

13.3吋HP Pavilion Aero 13，鎂鋁輕薄機身設計，僅重950克，且備有簡約銀、玫瑰金及陶瓷白3種選擇。筆電採用適合文件和網頁瀏覽的16:10比例2.5K窄邊框屏幕，提供90%屏佔比寬廣視野。規格方面，此機最高搭載AMD Ryzen7 5800U處理器及AMD Radeon獨立顯示，內置16GB記憶體及高達1TB PCIe SSD儲存，也支援Wi-Fi 6連接。新機續航力可達10.5小時、快充半小時已能充電50%，流動性高。針對視訊需要，新機配備廣角高清鏡頭和兩個麥克風，配合HP Noise Cancellation智能消噪，網上開會更順暢；再者此機內置B&O調音雙喇叭及HP Audio Boost音效技術，極盡視聽之娛。HP Pavilion Aero 13售7,999港元起，現已上市。

每張成本低至1仙 HP Smart Tank 790智醒供墨系統多合一打印機

同時登場的，還有HP Smart Tank 790智醒供墨系統多合一打印機，產品適合高印量需要的小型辦公空間或學習需要。新機支援全自動雙面打印功能，提供前置式進紙匣，另備自動送稿器，操作簡易。搭載觸控式面板及智能引導式指示燈，顯示打印機狀態，一目了然。此機也採用HP自家Spill Free防漏樽口設計墨水瓶，更換時毋須擔心弄污。要提升工作效率，Smart Tank 790黑白每分鐘打印速度高達23頁，彩色每分鐘高達22頁，成本分別低至1仙和3.6仙，又配備自我修復雙頻Wi-Fi 2，令連接速度更快。用家還可配合《HP Smart》app流動打印、影印和掃描，省時省力。HP Smart Tank 790售2,388港元起，現已上市。

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