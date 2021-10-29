企業/展覽合用 Sony推出兩款中階3LCD雷射投影機

Sony宣布推出兩款中階WUXGA 3LCD雷射投影機「VPL-FHZ85」與「VPL-FHZ80」，前者提供高亮度7,300流明，後者亦有6,000流明，袖珍便攜設計而且易於架設，適合企業、學校和展覽顯示使用。

兩款投影機均採用Sony Reality Creation實時信號處理、影像投影和分析技術，令畫面輸出更清晰；又支援4K 60P輸入，兼容4K視頻。投影機還備有全新Reality Text功能，字母和線條顯示更明確，做簡報時更易於閱讀。

投影機還有自定Bright View功能，即使在明亮房間，也能確保顏色的對比度和生動鮮明；全新的Ambiance功能透過環境光感應器，自動測量房間亮度，並進一步校準Bright View、色彩增益和Reality Creation的設定。再者，產品還提供自動過濾網清潔系統和高效冷卻系統，維護成本更低。

可掛牆配置、垂直鏡頭移動可達70%、配備USB電源插頭以支援無線投影的「VPL-FHZ85」與「VPL-FHZ80」，將於明年1月上市，售價待定。

查詢：2833 5129