似八爪博士 觀看應用為主 HTC輕量型VIVE Flow

上周經歷大量「劇透」之後，HTC最新輕量型VR眼罩「VIVE Flow」終於上周五在台灣發表。有別於其他VR眼罩能夠支援沉浸式動態互動，VIVE Flow定位為靜態觀看內容的應用為主，也是廠方首次以「眼鏡」造形設計產品，佩戴之後雖然輕巧，但就有幾分似《蜘蛛俠》反派角色「八爪博士」。

新作鏡臂採用動態平衡雙軸設計，加上磁吸式臉部海棉襯墊，適合不同頭部和臉形的用家佩戴。另外鏡身僅重189克，配以兩塊1.6K解析度鏡片屏幕，對應100角視角和支援75Hz更新率，為用家帶來3.2K高解析度視覺體驗，而且內置藍光過濾，廠方指可大減82%藍光。再者，VIVE Flow於鏡臂內置喇叭，對應Dolby Atmos；眼罩中央配備主動散熱功能，惟產品沒有電池，需外接「尿袋」或USB供電方式運作。

規格方面，HTC VIVE Flow搭載高通Snapdragon VR運算元件、4GB記憶體連64GB儲存，並且支援inside-out 6DoF追蹤技術運作的6D自由度使用模式。惟產品現時僅對應Android裝置，稍後才拓展至iOS平台使用。HTC VIVE Flow售新台幣14,990元(約4,169港元)，隨眼罩同步推出全新Viveport Infinity Vista訂閱服務，月費新台幣168元(約46港元)可使用Viveport平台上各種沉浸式應用內容。