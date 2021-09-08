低調型格 強大火力 Victus by HP 16與OMEN by HP 17上陣

電競筆電向來予人「牛龜」笨重形象，加上浮誇外觀設計，就算性能足以應付文書應用，玩家也未必敢外攜用作日常商務用途。為此HP重新設計旗下OMEN電競筆電，同時為「輕量玩家」增添高性價比gaming PC產品線「Victus」，以低調型格配上強大火力，推出Victus by HP 16與OMEN by HP 17。

Victus by HP 16 電競級V形電磁俠

新登場Victus by HP 16一洗「閃令令」電競氣氛燈形象，深藍色機身內外滿滿「V」標誌元素，如機背由OMEN標誌切割出來的「V」形狀、鍵盤區上端的喇叭、機側與轉軸處的散熱口、底盤進風口紋理等。筆電採用16.1吋FHD WLED顯示屏，擁有144Hz高畫面刷新率，可選第11代Intel Core i7-11800H或AMD Ryzen 5 5600H處理器連1TB SSD儲存，最高配備16GB記憶體和NVIDIA GeForce RTX 3060獨顯。由於屏幕窄邊框設計，令16吋面板可容納於15.6吋機身之中，最薄處僅23.5毫米、2.47公斤起跳，較一般機種更輕巧。

OMEN by HP 17 桌機級規格 戰無不勝

至於主攻hard-core機迷的OMEN by HP 17，更內藏媲美桌面電腦的硬件規格，最高配備第11代Intel Core i9-11900H處理器及NVIDIA GeForce RTX 3080高階獨顯，配合第4代1TB PCIe SSD儲存及高達32GB DDR4記憶體，搭配17.3吋QHD解析度屏幕具備165Hz高畫面刷新率，協助玩家盡覽戰局，暢順馳騁遊戲世界。

兩款筆電均具備OMEN Tempest冷卻技術，最多提供3面通風及5向氣流導向，為強效硬件極速散熱，另外135°鉸鏈設計方便揭開機身時，背蓋不會遮蔽機背轉軸的散熱口。而且兩款新作均預載OMEN遊戲中心(OMEN Gaming Hub)，提供一站式操控平台，備有多種功能模式，全面提升遊戲體驗。當中「高效」模式，充分發揮CPU及GPU的最高效能；而「網絡加強器」更可優先處理遊戲流量，確保連線穩定。

Victus by HP 16與OMEN by HP 17分別售8,999港元起及17,999港元起，現已上市。

查詢：8100 3081