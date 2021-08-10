Am730
Am730
Am730
Am730
News Tech
你信唔信？Tesla正在開發雙足機器人Tesla Bot
1 小時前
#Hashtags
TeslaElon MuskTesla AI DayTesla Bot
你信唔信？Tesla正在開發雙足機器人Tesla Bot
news-images
Tesla教主Elon Musk於上周四的Tesla AI Day，突然宣布正在開發雙足AI機器人「Tesla Bot」。

Tesla教主Elon Musk於上周四的Tesla AI Day，突然宣布正在開發雙足AI機器人「Tesla Bot」，用來協助人類進行重複且危險的工作，甚至代替人類進行日常雜務等工作。根據Elon Musk的說法，只要向Tesla Bot具體說出工序步驟，它就會接收指令完成，聽落好像很簡單。會上官方更找人偽裝成Tesla Bot登場跳舞，Elon Musk還說Tesla已從無人車累計了不少AI經驗，故進化為人形機器人也非不可能，並指原型產品最快明年面世！

根據Musk描述，Tesla Bot的身高為約1.7米，重約56公斤，步速為每小時8公里，最大可攜帶20公斤的物品，擁有人類般的手部功能，臉部內藏鏡頭及屏幕，能夠顯示各種資訊，並採用DOJO超級電腦進行訓練。

然而報道一出，不少外國科技媒體質疑Tesla Bot的可能性，並認為是官方吸納投資者的技倆，甚至是轉移Tesla汽車正被調查的視線。當中《The Verge》的James Vincent批評，就算是Boston Dynamics也花了逾10年時間研發雙足AI機器人，何解Tesla短短一年可推出原型產品？《Wired》的Aarian Marshall則發文估計，發表Tesla Bot只是公司為了招募創新員工所使出的招數而已。

news-images
根據Musk描述，Tesla Bot的身高為約1.7米，重約56公斤，步速為每小時8公里，最大可攜帶20公斤的物品。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/你信唔信？tesla正在開發雙足機器人tesla-bot-281555
#Hashtags
TeslaElon MuskTesla AI DayTesla Bot

M1X Mac mini丨《彭博》爆料 全新設計的Mac mini有望本年內登場

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
M1X Mac mini丨《彭博》爆料 全新設計的Mac mini有望本年內登場
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多