你信唔信？Tesla正在開發雙足機器人Tesla Bot

Tesla教主Elon Musk於上周四的Tesla AI Day，突然宣布正在開發雙足AI機器人「Tesla Bot」，用來協助人類進行重複且危險的工作，甚至代替人類進行日常雜務等工作。根據Elon Musk的說法，只要向Tesla Bot具體說出工序步驟，它就會接收指令完成，聽落好像很簡單。會上官方更找人偽裝成Tesla Bot登場跳舞，Elon Musk還說Tesla已從無人車累計了不少AI經驗，故進化為人形機器人也非不可能，並指原型產品最快明年面世！

根據Musk描述，Tesla Bot的身高為約1.7米，重約56公斤，步速為每小時8公里，最大可攜帶20公斤的物品，擁有人類般的手部功能，臉部內藏鏡頭及屏幕，能夠顯示各種資訊，並採用DOJO超級電腦進行訓練。

然而報道一出，不少外國科技媒體質疑Tesla Bot的可能性，並認為是官方吸納投資者的技倆，甚至是轉移Tesla汽車正被調查的視線。當中《The Verge》的James Vincent批評，就算是Boston Dynamics也花了逾10年時間研發雙足AI機器人，何解Tesla短短一年可推出原型產品？《Wired》的Aarian Marshall則發文估計，發表Tesla Bot只是公司為了招募創新員工所使出的招數而已。