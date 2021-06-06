保安軟件搞掘礦軟件 Norton Crypto提供安全掘礦環境

以開發防毒軟件而聞名的NortonLifeLock(下稱Norton)最近公布染指加密貨幣，推出掘礦軟件Norton Crypto，讓用戶可以透過Norton 360平台安全又容易地挖掘加密貨幣，部分Norton 360特選用戶將收到Norton早期參與計劃，率先試用來挖掘Ethereum以太幣，並計劃在數星期內向所有Norton 360客戶提供。

NortonLifeLock行政總裁Vincent Pilette表示加密貨幣經濟持續成為Norton客戶生活的重要部分，Norton希望讓他們透過受他們信賴的品牌Norton來挖掘加密貨幣。指Norton Crypto是另一創新事例，展示他們如何擴張Norton網絡安全平台，來保護Norton客戶持續進化的數碼生活。

Norton表示多年來很多「礦工」在尋求加密貨幣的過程中都要承受風險。為了掘礦，礦工要關閉電腦保安程式，並要讓自己的電腦執行未經審查的程式碼，而那些程式碼可能會竊取他們的數據，甚至植入勒索軟件。而礦工的收入通常是存放在電腦硬碟內的，一旦硬碟故障，他們可能會失去數碼錢包。而Norton Crypto則為用戶提供安全可靠的方式來挖掘以太幣，用戶可以追蹤和轉移掘到的加密貨幣到雲端的Norton加密錢包，避免因硬碟故障而前功盡廢。