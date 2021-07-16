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傳聞Nintendo Switch Online將加入Game Boy遊戲？
4 小時前
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傳聞Nintendo Switch Online將加入Game Boy遊戲？
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現時Switch Online訂閱計劃，大家可買百款紅白機和超級任天堂遊戲。

上周接連有傳聞指任天堂Switch的Switch Online訂閱計劃，繼紅白機和超級任天堂遊戲之後，即將會新增Game Boy與Game Boy Color的經典遊戲。根據上周二網友「Nate the Hate」的podcast節目與隨後的非官方社群《Nintendo Life》的引證，「Nate the Hate」更稱任天堂已在介面預留4個空欄，為的是未來加入Game Boy遊戲；加上上周五《Eurogamer》再次聲稱從爆料人確認，令傳言增添幾分可信性。

然而外媒《The Verge》認為機會不高，事關2019年Game Boy誕生三十周年時，官方在這「時機」卻並無動作，令人質疑今次流言會否炒作。分析認為就算加入Game Boy遊戲，也不會像傳聞在未來數周便成事。再者任天堂接受《The Verge》查詢時，也指沒有任何情報分享。

到底傳聞會否成真？小編比較想加入Game Boy Advance遊戲呢！

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/科技/傳聞nintendo-switch-online將加入game-boy遊戲？-283401
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