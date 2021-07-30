光斑人像 夢幻散景 攝錄先決OPPO Reno6/6 Pro

近期國產手機唔係賣遊戲體驗，就係賣充電效率。OPPO「回歸初心」，認為手機要做好攝錄性能，讓用家記錄生活點滴，推出全新OPPO Reno6系列，搭載「光斑人像」功能，無論影相定拍片，毋須後製，輕鬆炮製出自然動人的散景效果，可謂網紅俾like恩物。



全新OPPO Reno6系列具備「光斑人像」功能，在拍攝及錄影模式下能快速識別主角，將人像與背景分離，營造出猶如斑斕夢幻的散景效果。其中在錄影模式下，更透過三重AI模型和背景光源重構技術，毋須後製即時模擬景深兼提高人像亮度，同時將背景虛化。標準版Reno6具備後置3鏡組合，包括64MP像素主攝、8MP像素超廣角與2MP像素微距；高階版Reno6 Pro則是後置4鏡，其50MP像素主攝採用Sony IMX766感光元件，加上16MP像素超廣角、13MP像素遠攝與2MP像素微距，兩款手機均有色溫感測器，抓拍時毋須顧慮白平衡，以便拍出創意影片。



除了散景構圖夠夢幻外，OPPO Reno6系列機身設計同樣貫徹「bling bling」可愛風。其自家Reno Glow晶鑽技術，於機殼表面以五重幻彩層提升閃耀感，當中6.43吋Reno6備有星河藍與夜海黑款式；雙曲面屏6.55吋Reno6 Pro則有極光藍與暮光灰兩種選擇，全部支援90Hz更新率、180Hz觸控反應及對應HyperBoost 4.0的AI穩定幀率技術。規格方面，Reno6選用聯發科天璣900 5G晶片、8GB+128GB儲存和支援65W SuperVOOC 2.0超級閃充的4,300mAh電池；至於Reno6 Pro改用高通S870 5G晶片、12GB+256GB與4,500mAh電池。售價方面前者賣3,999港元，後者賣5,699港元，本周六至8月27日訂機可獲贈OPPO Enco Free真無線耳機乙對(價值799港元)，送完即止。查詢：3896 7699