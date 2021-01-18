入門板腦丨多段式支撐 AVITA MAGUS 14瓣瓣掂

Windows板腦又有新品登場，今次是AVITA推出14吋MAGUS 14，雖然規格平平無奇，高階版本僅搭載Intel Comet Lake的Core i3-10110U低功耗處理器，明顯主打入門家居市場，適合小學生或家庭主婦「粗用」。

多段式支撐 5款色彩選擇

AVITA最新14吋二合一板腦MAGUS 14，備有夢幻藍、熱熾紅、壯麗紫、鍛鋼灰及純淨白5種款式選擇，採用14吋全高清觸控屏，而背部設有多段式支撐設計，可隨意調校觀賞角度之餘，配合分拆式鍵盤可從筆電、平板或直立模式自己切換。新機可選兩種規格，分別是搭載Intel Celeron N4020與3,200mAh電池的8GB+128GB SSD儲存版本，以及Intel Core i3-10110U與4,900mAh的8GB+256GB SSD版本，售價為3,990港元及5,490港元，現已上市。

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